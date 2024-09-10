Gram altın ve ons altın için tahmin bu kez yapay zekadan! Piyasaların kader günü: Her şeyi değiştirecek açıklama

Altın fiyatları yükselen doların baskısı altında gerilerken, yatırımcılar ABD’den yarın gelecek kritik enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Bu veriler ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki hafta yapacağı faiz indirimi hakkında önemli ipuçları sunacak.

MYNET FİNANS

BEKLENMEDİK BİR GELİŞME OLMAZSA ALTINDA O RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, enflasyon rakamlarının dezenflasyon eğilimi göstermesinin Fed'in faiz indirimine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Eğer enflasyon verilerinde beklenmedik bir gelişme olmazsa, altın fiyatlarının 2.500 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi muhtemel. Ayrıca, Yeap Jun Rong, altının önümüzdeki aylarda 2.660 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Ancak, ABD dolarındaki hafif toparlanma, altın fiyatlarındaki kazançları sınırlamaya devam edebilir. Bu nedenle, altın fiyatları şu an geniş bir yükseliş trendi içinde konsolidasyon aşamasında kalmayı sürdürüyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Şu anda ons altın, bir önceki güne göre yüzde 0,17 oranında kayıpla 2.502 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı da 2.736 TL, çeyrek altın 4.645 TL ve Cumhuriyet altını ise 18.972 TL seviyelerinde bulunuyor.

YAPAY ZEKADAN ONS ALTIN VE GRAM ALTIN TAHMİNİ

Dev bankalar, analistler ons altın için fiyat tahminlerini 2.700 dolar seviyesinde şekillendirmiş durumda. Yurt içinde gram altın için beklenti de 3.000 TL civarında.

Mynet olarak biz de altın fiyatları için tahmini bu kez yapay zekaya sorduk. Aldığımız yanıt ise şöyle oldu:

“Altın fiyatları 2024 yılının sonuna yaklaşırken, küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle belirgin bir belirsizlik içinde dalgalanmaktadır. Yıl sonu için altın fiyatlarına dair tahminler genellikle 2.600 ila 2.700 dolar seviyesinde şekilleniyor.”

GRAM ALTIN FİYATI 3000 LİRAYI GÖREBİLİR

Yapay zeka altın gram fiyatı öngörüsünü de, “2024 yıl sonu için Türkiye'de gram altın fiyatı tahmini, mevcut veriler ve olası senaryolar göz önüne alındığında 2.700 TL ile 3.000 TL aralığında olabilir. Bu tahminin arkasındaki temel faktörler,

• Ons altın fiyatı: Küresel piyasada yıl sonuna kadar ons altının 2.600-2.700 dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

• Dolar/TL kuru: Dolar/TL kurunun yıl sonunda 30-35 aralığında seyretmesi bekleniyor.

Eğer ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru beklenen seviyelere ulaşırsa, gram altının TL karşılığı bu aralıkta şekillenecektir” yanıtını vererek paylaştı.