Gram altında düşüş bitti mi? Gözler o saate çevrildi

Altın fiyatları, hafta boyunca yaşanan sert düşüşün ardından cuma sabahı toparlanma sinyali verdi. Ons altın, saat 05.27 itibarıyla yüzde 0,79 yükselişle 3.905,39 dolara çıktı. Ancak fiyatların yeniden 3.900 doların üzerine yükselmesi, düşüş trendinin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Perşembe günü satış baskısıyla 3.852,64 dolara kadar gerileyen ons altın, son bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Cuma sabahındaki yükselişe rağmen önceki günkü kayıplar henüz telafi edilemedi.

ALTINDA KRİTİK EŞİKLER ÖNE ÇIKIYOR

Haftaya 4.100 dolar seviyelerinde başlayan ons altın, ABD'den gelen enflasyon verileri, yükselen faiz beklentileri ve güçlenen doların etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Üç işlem günü boyunca devam eden satışlar, fiyatlarda sert gerilemeye neden oldu.

9 Kasım tarihli teknik değerlendirmede 3.940-4.000 dolar aralığı, toparlanma açısından önemli bir destek bölgesi olarak gösteriliyordu. Ancak fiyatın bu bandın altına gerilemesiyle olumlu görünüm zayıfladı. Söz konusu aralık, bundan sonraki yükseliş denemelerinde direnç bölgesi olarak öne çıkabilir.



13 Kasım sabahında 3.900 doları yeniden aşan ons altında ilk olarak bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, ardından 3.940 dolara doğru hareketin güçlenmesi bekleniyor.

Satış baskısının yeniden artması durumunda 3.850 dolar seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması hâlinde ise 3.738 dolar, olası düşüş senaryolarında gündeme gelebilecek bir sonraki önemli seviye olarak öne çıkıyor.

ABD ENFLASYONU ALTINI BASKILADI

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD'den gelen enflasyon verileri etkili oldu. 10 Kasım'da açıklanan ABD ekim ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,4 ile yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Çekirdek fiyatlar yüzde 0,3 yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi. Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hâle geliyor. Ancak Fed'in olası bir faiz artışının zamanlaması ve büyüklüğü henüz kesinleşmiş değil.

Doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de altın üzerinde baskı oluşturuyor. Doların değer kazanması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hâle getirirken tahvil getirilerindeki artış, altın tutmanın alternatif maliyetini yükseltiyor.

Öte yandan teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar da altına beklenen desteği sağlamadı. Diğer piyasalarda zarar eden yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle altın pozisyonlarını kapatması, güvenli liman talebine rağmen fiyatları aşağı çekebiliyor.

ABD-İran görüşmelerinde anlaşma umutlarının azalması petrol fiyatlarını desteklese de bu gelişme altına aynı ölçüde yansımadı. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu besleyebileceği endişesi, jeopolitik risklerin oluşturduğu güvenli liman talebinin önüne geçebiliyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 300 LİRA SEVİYELERİNDE

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın cuma sabahı 6 bin 300 lira seviyelerinde işlem görüyor. Serbest piyasada gram altının satış fiyatı saat 05.27 itibarıyla 6.295,60 lira olarak kaydedildi. Kuyumculardaki fiyatlar ise alış-satış farkına göre değişiklik gösterebiliyor.

GÖZLER O VERİYE KİLİTLENDİ

Altın piyasasında günün en önemli gündem maddelerinden biri ABD'de açıklanacak ekim ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) olacak. Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak veri, tüketici enflasyonunun ardından üretim maliyetlerindeki fiyat baskısının seyrine ilişkin yeni ipuçları verecek.

Üretici enflasyonunun beklentileri aşması halinde dolar ve ABD tahvil getirilerinin güçlenmesi, altın üzerindeki satış baskısını artırabilir. Beklentilerin altında kalacak bir veri ise altındaki toparlanmayı destekleyebilir. Ancak piyasalardaki yönü yalnızca tek bir veri belirlemeyecek.

Fed'in yılın son faiz toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bugün açıklanacak üretici enflasyonu ve önümüzdeki haftalarda gelecek ekonomik veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerle birlikte altının yönü üzerinde belirleyici olacak.