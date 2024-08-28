Gram, çeyrek Cumhuriyet güne nasıl başladı? 28 Ağustos'ta altındaki durum ne? Dövizdeki hareketlilik devam ediyor... Döviz şu an kaç liradan satılıyor?

Fed Başkanı Jerome Powell'nın eylül ayında yapılacak olan para politikası faiz kararını açıklamadan önce güvercin sinyalleri vermesi altında hareketliliği artırdı. Dün Merkez Bankası'nın açıkladığı hane halkının gelecek 1 yıllık dönemde TÜFE beklentisinin %73,1’e yükselmesi ise yüksek bir enflasyon beklentisinin yaşandığını gösterdi.

Ekonomi dünyasında bu hareketlilikler devam ederken altındaki hareketlilik ise sürüyor.

28 Ağustos Çarşamba gününe gram altın 2742 TL'den güne başlarken; Kapalıçarşıda gram altının fiyatı 2782-2822 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Ayrıca gram altının zirveye çıktığı bu günlerde 2700 TL'nin altına artık düşmeyeceği konuşuluyor.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 600 TL, yarım altın 9 bin 195 TL ve tam altın da 18 bin 335 TL’den satılıyor. Bu arada gece yarısı kurlarda yaşanan hareketlilik ile birlikte gram altına da yeni rekor görüldü. 2786 TL ile zirve yapan gram altında işlemler sabah saatlerinde normale döndü.

Cumhuriyet altını ise 18 bin 444 TL'den alıcı bulurken; Kapalıçarşıda 18 bin 897 TL'den başlıyor.

28 AĞUSTOS ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2509 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Son tahminlere göre FED’den eylülde çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisi %65,50 olarak fiyatlanıyor. Dolar endeksi 100,75 ve ABD iki yıllık tahvil faizi de %3,87 seviyesinde yatay görünümü koruyarak ons altına destek oluyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın fiyatının bu hafta boyunca 2500 doların üzerinde konumlandığını ve bu seviyenin ilk destek olarak takip edildiğini belirten analistler, yukarıda ise 2530 doların önemli bir direnç olarak öne çıktığını belirtiyor. Fiyatlarda daha net bir görünüm için, bu hafta ABD merkezli iki veri bekleniyor.

DOLAR 34,40 TL'Yİ TEST ETTİ

Dün 34 TL ile kapanan dolar, Asya piyaslarının açık olduğu gece işlemlerinde ve sığ piyasada 34,40 TL seviyesini test etti.

Bankalar arası piyasada 28 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,05 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 34,05-34,15 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Türkiye’nin CDS risk primi 265 seviyesinde yatay seyrederken, gecelik faizler %50’nin üzerinde bulunarak TL için koruma sağlıyor.

EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Analistler; gece yarısı yaşanan volatilitenin sığ piyasada ve yabancı işlemlerinden kaynaklanabileceğini belirterek, dolarda kısa vadede 34,00 TL’nin destek ve 34,15 TL’nin direnç olarak takip edildiğini ifade ediyor. Bu arada Euro’da da işlemler 38,05 TL’ye yakın seviyelerden yeni güne başlangıç yapıyor.

MERKEZ SIKI DURUŞTA KARARLI!

Dün açıklanan TCMB ağustos ayı PPK toplantı özetinde; aylık enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceği tekrarlandı. Piyasada zaman zaman oluşan bol likidite şartlarının da yakın takip edildiği belirtilirken; ikinci çeyrekte büyüme oranının gerileyeceğine de işaret edildi.