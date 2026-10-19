HSBC yatırımcılarından uyarı geldi: Altın güvenli liman mı?

HSBC Asset Management, haftalık piyasa raporunda küresel ekonomideki belirsizliklerin faizleri uzun süre yüksek tutabileceğini belirtti. Raporda, yüksek faiz ortamının nakit ve sabit getirili varlıkların getiri potansiyelini artırırken hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ÖNE ÇIKIYOR

HSBC, değerlemeler ve risk primlerinin uluslararası ve gelişmekte olan piyasalara yönelimi desteklediğini bildirdi. Gelişmekte olan piyasa hisselerindeki yükselişin özellikle Güney Kore ve Tayvan'daki yarı iletken şirketlerinde yoğunlaştığına dikkat çekilen raporda, sınır piyasalarının da yatırım seçenekleri arasında değerlendirilmesi önerildi.

Raporda, enflasyonun kalıcı hale gelmesi ve dezenflasyon ihtimalinin aynı anda varlığını koruduğu belirtilerek portföy çeşitlendirmesinde emtialar, reel varlıklar ve hedge fonlarının alternatif oluşturabileceği kaydedildi.

"ALTIN YETERSİZ KALABİLİR"

Yılın başlarında ons başına 5 bin doların üzerine çıkan altına yönelik talebin jeopolitik ayrışma ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimiyle desteklendiği belirtildi. Ancak bu talebe rağmen altının yakın dönemde hisselerdeki kayıplara karşı koruma işlevinin yetersiz kaldığı kaydedildi.

G7 ülkelerinin tahvillerinin yüksek getiri sunduğuna işaret eden kurum, olası bir resesyonun bu tahvillerin fiyatlarını yükseltebileceğini değerlendirdi. Fed'in ileriye dönük yönlendirmesinden uzaklaşmasının da piyasalardaki oynaklığı ve risk primlerini artırabileceği belirtildi.

Kaynak: CNBC-e