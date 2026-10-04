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İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027'ye hazırlanın”

Altın ve gümüş piyasalarındaki hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılara kısa vadeli beklentiler konusunda uyarıda bulunurken, 2027 yılına ilişkin dikkat çeken değişim mesajı verdi.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027'ye hazırlanın”
Aleyna Türkmen

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi, küresel piyasaların gündeminde önemli bir yer tuttu. Piyasaların genel beklentisi tarım dışı istihdamda 89 bin civarında artış yaşanması yönündeyken, açıklanan veri 29 bin olarak gerçekleşti. Cuma günü saat 15.30’da açıklanan veri, beklentilerin altında kalırken dolar karşısındaki varlıklarda geçici yükselişlere neden oldu. Amerikan tahvili faizleri de yüzde 5,18 seviyesine kadar geriledi.

İslam Memiş ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027 ye hazırlanın” 1

ALTIN VE GÜMÜŞTE 100 DOLARLIK OYNAKLIK

İslam Memiş, veri sonrası yaşanan hareketin yaklaşık iki saatlik bir yükseliş olduğunu belirterek piyasalarda ciddi bir kafa karışıklığı bulunduğuna dikkat çekti. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artıracağına inananların da, faiz konusunda pas geçeceğini düşünenlerin de bulunduğunu belirten Memiş, bu nedenle piyasaların kendisine net bir yön bulamadığını ifade etti.

Altın ve gümüş tarafında 100 dolarlık bir oynaklık yaşandığını belirten Memiş, ons altının 4.227 dolar seviyesine kadar yükseldiğini, ardından geri çekildiğini ve yaklaşık 50 dolarlık bir düşüş görüldüğünü söyledi. Ancak yaşanan hareketliliğe rağmen altının bundan sonraki süreçte yeni bir bahane bekleyerek yükseliş trendini koruma isteğinde olduğunu belirtti.

Memiş, Amerikan tahvil faizlerinin yüzde 5,38 civarlarına yükselmesi, dolar endeksinin 101 seviyesine çıkması ve petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması gibi gelişmelere rağmen ons altının 4.000 dolar seviyesinden fazla uzaklaşmak istemediğini söyledi. Altının 4.100-4.200 dolar aralığında kalmayı tercih ettiğini belirten Memiş, bu gelişmelerin piyasalardaki kafa karışıklığını artırdığını ifade etti.

İslam Memiş ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027 ye hazırlanın” 2

ÇİN'İN ALTIN ALIMI DİKKAT ÇEKTİ

Altındaki talep tarafına da değinen Memiş, Çin’in yaklaşık 1.000 ton civarında altın alımı yaptığını gözlemlediğini söyledi. Fiziki tarafta altının hareketli olduğunu belirten Memiş, geride kalan hafta Çin’in altın hafta tatili nedeniyle ülkede herhangi bir alım ya da talep olmadığını aktardı.

Yatırımcıların son günlerde kendisine özellikle altın alımı konusunda sorular yönelttiğini belirten Memiş, eline yeni nakit geçmiş yatırımcıların “Altın almak istiyorum, biraz daha geriler mi?” sorusunu sorduğunu söyledi. Savaş nedeniyle yaşanan baskılanmanın yatırımcıları korkuttuğunu belirten Memiş, bu yatırımcıların ne yapmaları gerektiğini haklı olarak sorduğunu ifade etti.

İslam Memiş ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027 ye hazırlanın” 3

ALTINDA KISA VADE UYARISI

Bu noktada altının niteliğine dikkat çeken Memiş, “Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Kısa vadeli al-sat yapılan bir yatırım aracı değildir” dedi.

2026 yılına daha girilmeden, 2025 yılının kasım ayında altın ve gümüşle ilgili yaptığı değerlendirmelere de değinen Memiş, özellikle ocak ayında yaşanan agresif yükselişlerin teknik ve mantık olarak okunamadığını söyledi. Bu yükselişler nedeniyle 2026 yılında altın ve gümüşün bir spekülasyon aracı olarak değerlendirilebileceğini belirten Memiş, “2026 yılında altın ve gümüşe bel bağlayarak hayaller kurmayın” uyarısını yineledi.

Memiş, gelinen noktada altında ciddi bir baskılanma yaşandığını ancak yıl içerisinde sert dalgalanmaların da görüldüğünü belirtti. Altının ocak ayında 5.600 dolar, haziran ayında 3.950 dolar ve ağustos ayında 4.700 dolar seviyelerini gördüğünü aktaran Memiş, mevcut durumda ise altının 4.150 dolar aralığında dalgalanmaya devam ettiğini söyledi.

Piyasalarda bu nedenle ciddi bir kafa karışıklığı bulunduğunu belirten Memiş, orta ve uzun vadede altının güçlü duruşunun devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. “Altın her zaman güvenli limandır” diyen Memiş, özellikle içinde bulunulan yılı ayrıca değerlendirmek gerektiğini söyledi.

İslam Memiş ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027 ye hazırlanın” 4

2026'DA PARADAN PARA KAZANMA DÖNEMİ DEĞİL

Memiş, finansal piyasalara ilişkin daha önce ocak ayında yaptığı değerlendirmelere de atıfta bulunarak 2026 yılında “paradan para kazanma dönemi” yaşanmadığını söyledi.

Yatırımcıların kendilerine bazı sorular sorması gerektiğini belirten Memiş, borsa yatırımcısının, fon yatırımcısının, döviz alanın, kripto para piyasasında bulunanın, altın veya gümüş alanın kazanç sağlayıp sağlamadığını sorguladı. Memiş, bu soruların ardından “Kim kazandı? Sistem kazandı” değerlendirmesinde bulundu.

Memiş ayrıca 2027 yılını “değişim yılı” olarak nitelendirdi. 2027 yılında da yatırımcıların birikimlere veya yatırım araçlarına güvenerek bir beklenti içerisine girmemesi gerektiğini söyledi.

İslam Memiş ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027 ye hazırlanın” 5

ALTININ GÜVENLİ LİMAN OLDUĞU KOŞULLARI AÇIKLADI

Altının güvenli liman niteliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, yatırımcıların dünya ekonomisindeki gelişmelere göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Memiş, “Eğer bugün kişi, bir yatırımcı dünyada savaşların biteceğine inanıyorsa, enflasyonun kalıcı olarak düşeceğine inanıyorsa, belirsizliğin tamamen ortadan kalkacağına inanıyorsa altın güvenli liman değildir. Ama aksine savaşların devamını bekliyorsa, belirsizliğin devamını bekliyorsa altın her zaman güvenli limandır” ifadelerini kullandı.

Merkez bankalarının politikalarının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, “Bence merkez bankalarının politikasını uygulamak lazım. Her zaman onlar kazanıyor. Sonuçta daha profesyonel bir ekipten bahsediyoruz” dedi.

İslam Memiş ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027 ye hazırlanın” 6

ALTIN İÇİN “GERÇEK PARA” VURGUSU

Altın konusundaki yaklaşımını da anlatan Memiş, altından bahsederken hiçbir zaman yalnızca bir yatırım aracı olarak söz etmediğini, onu “gerçek bir para” olarak değerlendirdiğini söyledi. Kendisini iyi bir altın ve iyi bir gümüş savunucusu olarak tanımlayan Memiş, bu yaklaşımının nedenini fiziki taraftaki varlığın sınırlı olmasıyla açıkladı.

Uzun vadede altının yatırımcısını hiçbir zaman üzmediğini belirten Memiş, buna karşın kısa vadeli bir hayalcilikle altın ve gümüşe yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı. Uzun vadeye bakıldığında ise “bana göre en kötü geride kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altındaki baskılanma sürecinin bir manipülasyon piyasasına dönüşmesi halinde birçok kişinin yıllarca bu fiyatların düşük olduğunu söyleyebildiğini ifade etti. Ancak dünyanın ve dünya ekonomilerinin nereye gittiğinin tam olarak analiz edilemediğini düşündüğünü belirtti.

İslam Memiş ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027 ye hazırlanın” 7

MERKEZ BANKALARI ALTINI REZERV PARA OLARAK GÖRÜYOR

Dünyadaki bütün ülkelerin dolardan uzaklaştığını ve dolara alternatif bir para arayışı içerisinde olduğunu belirten Memiş, bütün merkez bankalarının da bu doğrultuda yavaş yavaş hazırlık yaptığını söyledi.

gdh TV yayınına konuşan İslam Memiş, özellikle dünya genelindeki merkez bankalarının altını rezerv para olarak değerlendirdiğini belirterek, Avrupa’daki ülkelerin Amerika ve İngiltere’de bulunan altınlarını kendi ülkelerine getirdiğini söyledi. Bu adımların arkasında savaş riskine ilişkin endişelerin bulunduğunu ifade eden Memiş, büyük bir ekonomik tufan ve ekonomik kriz ihtimaline karşı hazırlık yapıldığını savundu.

Enflasyonların gerilemediğine ve enerji krizinin beraberinde getirdiği bir maliyet bulunduğuna dikkat çeken Memiş, bu gibi etkenlerin uzun vadede altını “çok ilginç yerlere” götürebileceğini söyledi.

İslam Memiş ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027 ye hazırlanın” 8

YATIRIMCILARA “FİZİKİ ALTIN” SORUSU

Memiş, bu noktada rakam vermek istemediğini belirterek yatırımcıların bugünden itibaren farklı bir soruyu sorgulaması gerektiğini ifade etti. Ona göre asıl mesele altın fiyatının yükselip yükselmeyeceği veya düşüp düşmeyeceği değil.

Memiş, “Ben dilediğim kadar fiziki olarak altın sahibi olabileceğim mi?” sorusunun sorulması gerektiğini belirtti. Asıl sorunun finansal piyasalarda fiziki olarak istenilen miktarda alım ve satım yapılıp yapılamayacağı olduğunu söyledi.

2027 yılında bu sorunun cevabının hep birlikte görüleceğini belirten Memiş, 2026 yılının ocak ayından itibaren yaptığı uyarıyı da hatırlattı. 2026 yılında bu şekilde bir senaryo görüleceğini, ancak 2027 yılında bir değişim sürecine hazırlanılması gerektiğini daha önce söylediğini aktardı.

Memiş, 2027 yılı geldiğinde dünyadaki bütün piyasaların ve yatırımcıların, dünya merkez bankalarının veya dünyadaki bütün ekonomi yönetimlerinin finansal piyasalara ilişkin alacağı tedbirleri konuşacağını ifade etti.

İslam Memiş ten altın yatırımcısına kritik uyarı! “2027 ye hazırlanın” 9

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