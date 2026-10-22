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Kasalar tek tek boşaldı: Zenginler tonlarca altını oraya taşıyor

Altın tüm dünyada önemli bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ederken son olarak savaşların, artan kamu borçlarının ve siyasi belirsizliklerin; varlıklı yatırımcıları fiziki altınlarını Singapur'da saklamaya yönlendirdiği öğrenildi.

Kasalar tek tek boşaldı: Zenginler tonlarca altını oraya taşıyor
Hande Dağ

Altın fiyatları tüm dünyanın radarında kalmayı sürdürürken son olarak dünyanın zenginlerinin altınlarını Singapur'a taşıdığı kaydedildi.

Kasalar tek tek boşaldı: Zenginler tonlarca altını oraya taşıyor 1

Bloomberg’in haberine göre ABD, Avrupa ve Orta Doğu’dan yatırımcılar, varlıklarını çeşitlendirmek ve güvenli saklama alanları bulmak amacıyla altınlarını bu ülkeye taşıyor.

BÜYÜK BÖLÜMÜ AVRUPA'DAN

Kıymetli metal şirketi J. Rotbart & Co.‘nun tahminlerine göre Singapur’daki özel altın varlıklarının, 2014’ten bu yana yaklaşık 16 kat artarak geçen yıl 800 metrik tonun üzerine çıktığı kaydedildi. Artışın büyük bölümünü ise Avrupa'dan gelen altınların oluşturduğu aktarıldı. Şirketin, stokların bu sene ve gelecek sene de büyümesini beklediği belirtildi.

Kasalar tek tek boşaldı: Zenginler tonlarca altını oraya taşıyor 2

2020'DEN BERİ 3 KATINA ÇIKTI

Silver Bullion’un kurucusu Gregor Gregersen’in 6 katlı yüksek güvenlikli kasasının, dünya genelindeki yıllık altın arzının yaklaşık yüzde 10’unu saklayabilecek kadar kapasiteye sahip olduğu aktarılırken şirket verilerine göre müşterilerinin altın varlıkları 2020 yılının başından beri 3 katına çıkıp eylül ayında 8,6 tona ulaştı. Altınların yaklaşık yüzde 90’ının ise yabancı müşterilere ait olduğu kaydedildi.

Kasalar tek tek boşaldı: Zenginler tonlarca altını oraya taşıyor 3

Diğer yandan J. Rotbart & Co., Batılı müşterilerden gelen internet başvurularının son bir yılda 3 katına çıktığını açıkladı. Indigo Precious Metals'in ise Avrupalı ve Amerikalı varlıklı yatırımcıların altın talebinin yaklaşık yüzde 25 arttığını belirttiği aktarıldı.

Singapur yönetiminin, artan ilgiyi ülkeyi Asya’nın önemli altın ticaret merkezlerinden biri haline getirmek için kullanmayı hedeflediği, altın işlemlerine yönelik yeni altyapı ve saklama hizmetleri geliştirerek Hong Kong ile rekabet ettiği vurgulandı.

Ancak Singapur'a yönelen altın akışlarının küresel piyasanın ölçeğine kıyasla sınırlı kaldığı, ülkenin altın ithalatının ağustos ayı itibarıyla yıllık yüzde 44 artıp 171 tona geldiği belirtildi.

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% -1.92
16:58
Ons Altın / USD
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4.056,28
% -2.06
16:58
Çeyrek Altın
10.371,36
10.599,51
% -1.76
16:43
Yarım Altın
20.679,11
21.200,85
% -1.75
16:43
Ziynet Altın
41.487,88
42.272,02
% -1.75
16:43
Cumhuriyet Altını
43.183,00
43.844,00
% -0.97
16:27
Anahtar Kelimeler:
Altın
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim hırhızlar da isviçreye kaçırıyor. ha birde son zamanlarda moda olan man adası diye bi yer varmış.
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