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Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Altın fiyatları, ABD'de açıklanan TÜFE verisi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti
Cansu Çamcı

Küresel piyasalarda altın yatırımcısının gözü kulağı bugün ABD'den gelecek kritik enflasyon verisine çevrilmişti. ABD TÜFE verisi açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti 1

YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatları açıklanan ABD TÜFE verisi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Spot altın, ons başına 4.095 dolar seviyelerine çekilirken gram altın ise 6506 TL'den alıcı buluyor.

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti 2

PİYASALAR YARIN AÇIKLANACAK ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİNİ DE BEKLİYOR

Piyasalar, bugünkü TÜFE verisinin yanı sıra yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış rakamlarına odaklandı. Verilerin ekonomik ivmede yavaşlamaya işaret etmesi durumunda, Fed’in faiz artırımı baskısının hafifleyebileceği ve bu durumun altın fiyatlarını yukarı taşıyabileceği belirtiliyor. Vadeli piyasalarda Fed’in bu ay faizleri sabit tutma olasılığı yüzde 77, aralık ayındaki olası bir artırım ihtimali ise yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.484,65
6.485,60
% -1.83
16:04
Ons Altın / TL
201.626,51
201.696,33
% -1.86
16:19
Ons Altın / USD
4.082,50
4.083,12
% -1.89
16:19
Çeyrek Altın
10.375,43
10.603,95
% -1.83
16:04
Yarım Altın
20.686,02
21.207,91
% -1.83
16:04
Ziynet Altın
41.501,73
42.286,10
% -1.83
16:04
Cumhuriyet Altını
43.026,00
43.689,00
% -1.58
16:03
Anahtar Kelimeler:
Altın değerlendirme
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