Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

Küresel piyasalarda altın yatırımcısının gözü kulağı bugün ABD'den gelecek kritik enflasyon verisine çevrilmişti. ABD TÜFE verisi açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatları açıklanan ABD TÜFE verisi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Spot altın, ons başına 4.095 dolar seviyelerine çekilirken gram altın ise 6506 TL'den alıcı buluyor.

PİYASALAR YARIN AÇIKLANACAK ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİNİ DE BEKLİYOR

Piyasalar, bugünkü TÜFE verisinin yanı sıra yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış rakamlarına odaklandı. Verilerin ekonomik ivmede yavaşlamaya işaret etmesi durumunda, Fed’in faiz artırımı baskısının hafifleyebileceği ve bu durumun altın fiyatlarını yukarı taşıyabileceği belirtiliyor. Vadeli piyasalarda Fed’in bu ay faizleri sabit tutma olasılığı yüzde 77, aralık ayındaki olası bir artırım ihtimali ise yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.