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Kuyumculardan altın alanlara uyarı 'Son dönemde yayılmaya başladı'

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, piyasada daha düşük fiyata satışa sunulan ikinci baskı altınların son dönemde yayılmaya başladığını ve orijinalinden ayırt edilmesinin zorluğundan dolayı tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kuyumculardan altın alanlara uyarı 'Son dönemde yayılmaya başladı'

Kuyumculardan "ikinci baskı altın" uyarısı geldi! Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darphane dışında, yetkisiz atölyelerde orijinaline benzer kalıplarla basılan ikinci baskı altın, çeyrek, yarım veya Cumhuriyet altınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Kuyumculardan altın alanlara uyarı Son dönemde yayılmaya başladı 1

Darphane dışında altın basımı ve piyasaya sürülmesinin kanunen yasak olduğunu vurgulayan Sönmez, ikinci baskı altında ayar düşüklüğü riskinin bulunduğunu söyledi.

Sönmez, görünüş olarak orijinaline çok benzese de ayar veya gramajda düşüklük olabildiği için kuyumcuların bu durumu bozdurma sırasında fark edebildiğini veya altını değerinin altında satın alabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu şekilde basılan altınların detayları genellikle Darphane basımına göre daha az net veya pürüzlü olur ancak bunu çoğunlukla uzman kuyumcular hassas ayar cihazlarıyla fark edebilir. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için baskı sırasında Atatürk figürü ve diğer yazılar net çıkmayabilir. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir."

Kuyumculardan altın alanlara uyarı Son dönemde yayılmaya başladı 2

ALTININ FİŞİ UNUTULMAMALI

Sönmez, altın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Altın alırken mağduriyet yaşamamak adına güvenilen, kurumsal ve köklü kuyumcuları tercih etmenizi öneriyoruz. Altın alan vatandaşlarımızın firmanın kendi kutusu olmasına, kurdelesinde isim yazmasına veya küçük etiketlerinin bulunmasına dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca altının fiş ya da fatura gibi belgelerini almayı unutmamaları büyük önem taşıyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.632,39
6.633,21
% -0.03
23:59
Ons Altın / TL
206.139,46
206.466,75
% -0.02
23:59
Ons Altın / USD
4.165,78
4.166,29
% -0.13
23:59
Çeyrek Altın
10.611,83
10.845,29
% -0.03
23:59
Yarım Altın
21.157,33
21.690,58
% -0.03
23:59
Ziynet Altın
42.447,32
43.248,50
% -0.03
23:59
Cumhuriyet Altını
43.783,00
44.444,00
% -0.44
13:01
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın
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