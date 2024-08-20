Ons altın Jackson Hole haftasında rekorunu tazeledi...

Perşembe günü düzenlenecek olan Jackson Hole Sempozyumu'na günler kaldı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da katılacağı sempozuyum, Fed'in faiz kararı ve altın için önem teşkil ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı konuşma merakla beklenirken ons altın rekorunun üzerine rekor kırdı.

Altının onsu 2 bin 531 dolara seviyesini görerek bu yılki kazancını yüzde 22’nin üzerine taşımış oldu.

CUMA GÜNÜ DE REKOR KIRMIŞTI

Değerli metalin spot fiyatı Cuma günü ilk kez 2 bin 500 doları aşarak, her biri yaklaşık 400 ons ağırlığında olan külçe altının değerini 1 milyon doların üzerine çıkarmıştı. Gram altın ise 2 bin 756 seviyesi ile rekor tazeledi.

Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmada, altın için genellikle olumlu olarak görülen faiz indirim süreci ile ilgili Fed’in yol haritasına dair ipucular aranacak.

ALTIN REKOR KIRMAYA MEYİLLİ

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Ole Hansen Salı günü yaptığı açıklamada, “Altın, Powell'ın Jackson Hole konuşması öncesinde rekor kırma eğiliminde kalmaya devam ediyor. Dolar ve tahvil getirilerinin fazla ilham verici olmaması ile birlikte, ana etken mevcut pozitif momentum ve sınırlı satış iştahı olarak görülüyor” dedi.

Yatırımcılar ayrıca Fed’in faiz indirim sürecinde belirleyici olabilecek, başta işsizlik maaşı başvuruları olmak üzere bu hafta yayınlanacak diğer ABD verilerini de yakından takip edecek.

2025'İN İLK YARISINA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR!

Altının yükselişi, merkez bankalarının güçlü alımlarının yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'da devam eden çatışmalar nedeniyle de desteklendi.

Tezgah üstü piyasada da fiziki külçe altın alımları sağlıklı bir şekilde devam ediyor.

Commerzbank AG Emtia Analisti Carsten Fritsch bir raporunda “Altın fiyatının, ABD'de enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi, Fed tarafından gelecek faiz indirimleri ve dolarının zayıflaması nedeniyle 2025'in ilk yarısında yükselmeye devam etmesini bekliyoruz” diye yazdı.