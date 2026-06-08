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Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu'da tansiyon yükseldi

Ortadoğu'daki kırılgan ateşkes sürecinde yaşanan füze saldırılarıyla petrol yükseldi, altın düştü. İşte piyasalarda son durum...

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu'da tansiyon yükseldi
Hande Dağ

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların yaşanması ve kırılgan ateşkesin bozulabileceğine dair endişelerin artmasıyla petrol 8 Haziran 2026 Pazartesi günü yükseldi. Piyasalarda, çatışmaların uzayabileceği ve bölgedeki enerjinin arzının olumsuz etkilenebileceği ihtimalinin fiyatlandığı belirtiliyor.

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu da tansiyon yükseldi 1

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrol yüzde 3,18 artışla varil başına 96,05 dolara yükseldi. Petrol, Cuma günü 92,80 dolardan kapanmıştı.

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu da tansiyon yükseldi 2

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olurken yatırımcılar tarafından arz kesintileri riski yakından takip ediliyor. Bu durum, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu da tansiyon yükseldi 3

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın, güçlü gelen ABD istihdam verileri sonrası Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle 8 Haziran 2026 günü düşüşünü devam ettirdi. Orta Doğu’da yeniden tırmanan çatışmalar da petrol fiyatlarını artırarak enflasyon endişelerini yükseltti. Petrol fiyatlarının varil başına 3 doların üzerinde yükselmesi enflasyon ve faiz artırımı endişelerini derinleştirdi.

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu da tansiyon yükseldi 4

Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.313,11 dolara geriledi. Altın fiyatları cuma günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 24 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu da tansiyon yükseldi 5

Ons altın gün içinde en yüksek 4353 dolar, en düşük 4300 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.38 itibarıyla 4313 dolar seviyesinde seyrediyor.

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu da tansiyon yükseldi 6

Gram altın gün içinde en yüksek 6452 TL, en düşük 6373 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.23 itibarıyla 6398 TL seviyesinde seyrediyor.

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu da tansiyon yükseldi 7

Diğer yandan, spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle ons başına 67,56 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.767,15 dolara indi.

8 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.38 itibarıyla 4313 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.23 itibarıyla 6398 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.27 itibarıyla 10.461 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.26 itibarıyla 20.927 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 43.354 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.38 itibarıyla 105.869 TL seviyesinde.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.388,80
6.389,73
% -0.3
08:24
Ons Altın / TL
197.566,91
197.739,41
% -0.83
08:39
Ons Altın / USD
4.287,16
4.287,87
% -0.97
08:39
Çeyrek Altın
10.222,08
10.447,21
% -0.3
08:24
Yarım Altın
20.380,26
20.894,42
% -0.3
08:24
Ziynet Altın
40.888,30
41.661,05
% -0.3
08:24
Cumhuriyet Altını
42.971,00
43.638,00
% -0.25
13:02
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gram altın çeyrek altın yarım altın Altın Gümüş ons altın Petrol altın fiyatları petrol fiyatları ata altın
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