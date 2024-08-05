FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Son dakika haberi… Borsa tepetaklak oldu! Gram altın ve dolar/TL rekor kırdı: (5 Ağustos Pazartesi Kapalıçarşı altın ve döviz rakamları)

Son dakika haberi… Borsa tepetaklak oldu! Gram altın ve dolar/TL rekor kırdı: (5 Ağustos Pazartesi Kapalıçarşı altın ve döviz rakamları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.08.2024 11:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gram altın ve dolar/TL kuru borsadaki sert düşüş sonrası zirvesini yeniledi. Piyasaların kapalı olduğu saatlerde kur 34 liraya doğru hareket etti. Şu sıralar 33,36 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın hafif düşerken, gram altın yönünü zirveye çevirdi ve rekor geldi. İşte 5 Ağustos Pazartesi Kapalıçarşı altın fiyatları grafiği ve güncel döviz kurları…

Son dakika haberi… Borsa tepetaklak oldu! Gram altın ve dolar/TL rekor kırdı: (5 Ağustos Pazartesi Kapalıçarşı altın ve döviz rakamları)

Son dakika: Borsa İstanbul açılışın ardından iki kez devre keserken, BIST 100 endeksi 10 bin puanın ardına geriledi. Bu gelişme sonrası yurt içi piyasalar da hareketlendi. Gram altın ve borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ons altın fiyatları, ABD'de resesyon endişeleri ve Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik artan beklentilerden kaynaklanan desteğe rağmen, kâr realizasyonun etkisiyle negatif tarafta seyrediyor. 2414 - 2458 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 2432 dolar seviyelerinde kaldı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.608,42
2.608,89
% 0,08
11:08
Ons Altın / TL
80.965,40
80.993,13
% -153,68
11:23
Ons Altın / USD
2.428,52
2.428,82
% -15,01
11:23
Çeyrek Altın
4.173,46
4.265,53
% 0,13
11:08
Yarım Altın
8.321,72
8.531,89
% 1,08
11:08
Ziynet Altın
16.693,86
17.009,94
% 0,50
11:08
Cumhuriyet Altını
17.382,00
17.644,00
% -95,00
13:00

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı, bu bileşenlerindeki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2657 liraya çekti. Gram altın şu sıralarda 2609 liradan satışa sunuluyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
33,34
33,35
% 0,14
11:23
Euro
36,60
36,61
% 0,34
11:23
İngiliz Sterlini
42,70
42,72
% 0,11
11:23
Avustralya Doları
21,49
21,50
% -0,12
11:23
İsviçre Frangı
39,19
39,22
% 0,49
11:23
Rus Rublesi
0,39
0,39
% 0,00
11:23
Çin Yuanı
4,67
4,67
% 0,03
11:23
İsveç Kronu
3,16
3,16
% 0,02
11:23

DOLAR KURUNDA YENİ ZİRVE

Dolar fiyatları, yeni haftaya hızlı başladı. Kur, Türkiye piyasalarının açılışının ardından 33,3647 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Kur bu sabah piyasaların kapalı olduğu saatte 33,7170 TL'ye kadar tırmandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
borsa dolar
En Çok Okunan Haberler
Ebabil Ordusu sosyal medyayı salladı: Demir Kubbe çaresiz kalır!

Ebabil Ordusu sosyal medyayı salladı: Demir Kubbe çaresiz kalır!

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı: Merkez Bankası sinyali önceden vermişti: Ocak 2025 emekli ve memur zammı için ilk ipucu…

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı: Merkez Bankası sinyali önceden vermişti: Ocak 2025 emekli ve memur zammı için ilk ipucu…

Borsa İstanbul açılışta devre kesti! Düşüş...

Borsa İstanbul açılışta devre kesti! Düşüş...

Bir yılda 29 TL arttı! Fiyatı 48 TL'den 77 TL'ye çıktı

Bir yılda 29 TL arttı! Fiyatı 48 TL'den 77 TL'ye çıktı

Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.