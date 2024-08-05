Son dakika haberi… Borsa tepetaklak oldu! Gram altın ve dolar/TL rekor kırdı: (5 Ağustos Pazartesi Kapalıçarşı altın ve döviz rakamları)

Son dakika: Borsa İstanbul açılışın ardından iki kez devre keserken, BIST 100 endeksi 10 bin puanın ardına geriledi. Bu gelişme sonrası yurt içi piyasalar da hareketlendi. Gram altın ve borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ons altın fiyatları, ABD'de resesyon endişeleri ve Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik artan beklentilerden kaynaklanan desteğe rağmen, kâr realizasyonun etkisiyle negatif tarafta seyrediyor. 2414 - 2458 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 2432 dolar seviyelerinde kaldı.

ALTIN FİYATLARI Tümü Altın Alış Satış Değişim Saat Gram Altın 2.608,42 2.608,89 % 0,08 11:08 Ons Altın / TL 80.965,40 80.993,13 % -153,68 11:23 Ons Altın / USD 2.428,52 2.428,82 % -15,01 11:23 Çeyrek Altın 4.173,46 4.265,53 % 0,13 11:08 Yarım Altın 8.321,72 8.531,89 % 1,08 11:08 Ziynet Altın 16.693,86 17.009,94 % 0,50 11:08 Cumhuriyet Altını 17.382,00 17.644,00 % -95,00 13:00

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı, bu bileşenlerindeki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2657 liraya çekti. Gram altın şu sıralarda 2609 liradan satışa sunuluyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü Döviz Alış Satış Değişim Saat Amerikan Doları 33,34 33,35 % 0,14 11:23 Euro 36,60 36,61 % 0,34 11:23 İngiliz Sterlini 42,70 42,72 % 0,11 11:23 Avustralya Doları 21,49 21,50 % -0,12 11:23 İsviçre Frangı 39,19 39,22 % 0,49 11:23 Rus Rublesi 0,39 0,39 % 0,00 11:23 Çin Yuanı 4,67 4,67 % 0,03 11:23 İsveç Kronu 3,16 3,16 % 0,02 11:23

DOLAR KURUNDA YENİ ZİRVE

Dolar fiyatları, yeni haftaya hızlı başladı. Kur, Türkiye piyasalarının açılışının ardından 33,3647 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Kur bu sabah piyasaların kapalı olduğu saatte 33,7170 TL'ye kadar tırmandı.