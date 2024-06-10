SON DAKİKA: Tüm dünya altın fiyatları için diken üstünde… Çarşamba günü birkaç saat ara ile açıklanacak (10 Haziran Pazartesi güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Son dakika: Piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD istihdam verileri haftası oldu diyebiliriz. Açıklanan veriler ABD Merkez Bankası Fed için alarm olarak kabul edildi. Para piyasasında, Fed'in Eylül’de ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve Kasım’da yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de Aralık’ta yüzde 90 oldu.

ABD ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLUYOR

Haftanın veri akışı yarından itibaren artacak. ABD enflasyonu saat 12 haziran Çarşamba saat 15.30’da, Fed faiz kararı ise aynı gün TSİ 21.00’de duyurulacak.

Ekonomistler ABD enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Enflasyonun daha da gevşediğine dair işaretler, özellikle ekonomik zayıflık işaretleri göz önüne alındığında, faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. Enflasyonun kötü gelmesi yatırımcıları ürkütebilir ve aylardır uykuda olan resesyon korkularını geri getirebilir. Hiç şüphesiz, veriler Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı basın toplantısı öncesinde piyasaları etkileyebilir” diye değerlendirmede bulunuyorlar.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Fed'in, Çarşamba günü iki günlük politika toplantısının sonunda faiz oranlarını sabit bırakması beklenirken piyasa gözlemcileri, bunun yerine yetkililerin 2024'ün geri kalanında kaç faiz indirimi sinyali vereceğine odaklanmış durumda. Fed yetkililerinin son yorumları, enflasyonun kalıcı olması ve büyüme görünümünün sağlam kalması nedeniyle faiz indirimi için acele etmediklerini gösteriyor.

Enflasyon, 2022'de başlayan agresif faiz artışlarının ardından geriledi ancak henüz yüzde 2 hedefine düşmedi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatı bugün Asya seansının erken saatlerinde güçlenen ABD Dolarına (USD) rağmen kayıp yaşadı ve ons başına 2.295 dolar seviyelerine kadar geldi. Yurt içinde gram altın fiyatı 2.554 TL, çeyrek altın fiyatı 4.050 TL ve Cumhuriyet altını ise 16.483 TL’den değerleniyor.



