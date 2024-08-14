SON DAKİKA | Tüm dünyanın beklediği gün geldi! Altın fiyatları için yepyeni bir dönem başlıyor: Herkesin gözü saat 15.30’da…

Son dakika: Global piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından denge arayışları devam ediyor. Ons altın fiyatı bu sabah 2.472 dolar seviyelerine kadar yükselerek 2.483 dolarlık rekoruna oldukça yaklaştı. Altın fiyatlarındaki yükselişi Ortadoğu'da artan gerginlik ile yatırımcıların güvenli liman olarak sarı metale ilgisinin artmasından kaynaklandı. Günün ilgi odağı ise ABD Temmuz ayı enflasyon verisi olacak.

HERKESİN GÖZÜ KULAĞI ORADA

Dün ABD ÜFE verisi açıklandı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Temmuz’da aylık bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 2,2 artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ABD TÜFE verisinde, Temmuz ayında hem manşet hem de çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 artış kaydetmesi, yıllık manşet enflasyonun yüzde 3,0 olarak aynı kalması, yıllık çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,2'ye gerilemesi öngörülüyor.

FED’DEN 50 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Bu kapsamda veri öncesinde 18 Eylül Fed faiz toplantısına yönelik 50 baz puan faizi indirimi yüzde 50 ile fiyatlanırken, yılın sonuna kadar yapılması beklenen faiz indirimi 100 baz puan olarak fiyatlanıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SİNYALLERİ

Uzmanlar altın fiyatları için yaptıkları değerlendirmesinde, “Enflasyon tarafında bir tehlike olmaması durumunda FED resesyon endişelerinin önüne geçmek için faiz indirim adımlarında hızlanabilir. Reel getirilerin düşmesi ise altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir” ifadelerini kullandılar.

14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içi piyasaya döndüğümüzde gram altın fiyatı rekor seviyeye yakın seyretti. Şu an 22 ayar gram altın 2.653, 24 ayar gram altın ise 2.824 TL’den değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.483 TL ve Cumhuriyet altını da 18.243 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü Altın Alış Satış Değişim Saat Gram Altın 2.654,45 2.654,96 % -2,99 08:59 Ons Altın / TL 82.609,78 82.641,66 % -36,92 09:14 Ons Altın / USD 2.461,19 2.461,53 % -3,78 09:14 Çeyrek Altın 4.247,12 4.340,86 % -4,89 08:59 Yarım Altın 8.467,70 8.681,71 % -9,79 08:59 Ziynet Altın 16.988,49 17.310,33 % -19,51 08:59 Cumhuriyet Altını 17.826,00 18.095,00 % 122,00 17:00

“ALTININ SEVDİĞİ BİR ORTAM”

Altın piyasası için açıklamalarda bulunan uzman isim İslam Memiş, “Ben altın ve kripto para piyasasının baskı altında olduğunu hâlen düşünüyorum. Bunu da sık sık dillendiriyorum. Çünkü merkez bankaları enflasyonla mücadele ediyor, işte faiz noktasında faiz artırarak bu süreci bugüne kadar getirdiler. Jeopolitik gerilimleri, küresel ekonomik krizleri, resesyon riskleri... Hepsini topladığınız zaman altın fiyatlarının ve kripto paraların sevdiği bir ortam. Dolayısıyla da yükselmemesi baskılandığına işaret ediyor” yorumunu yaptı.

“ALTIN, ALTIN YILINI YAŞAYACAK”

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Diğer yandan merkez bankalarının fiziki rezervlerinde ciddi bir artış var. Yani merkez bankaları para stoklarını artırmaya devam ediyor ve dolayısıyla da bu baskılanma sürecini etkiliyor. Ama önümüzdeki aylarda tekrar yükseliş trendlerini korunma ihtimalini güçlü görüyorum. Özellikle merkez bankaları Eylül ayı itibariyle faiz indirimleri başladığında... 2024 yılına ilişkimiz sloganımız vardı. 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak.”