'Yalancı bahar! Bu fiyatlar çok aranır' Altın ters köşe yaptı! 'Ana trend çok büyük darbe aldı'

Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın alanın da altın almayı düşünenin de gündeminde. Yakın zamanda 3 bin TL seviyesini aşan gram altın fiyatı son iki haftada büyük kayıp gösterdi. Son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Altında düşüş sürecek mi, şu anda bir alım fırsatı var mı? Bir yandan mevduat faizleri konuşulurken uzmanlar altın piyasasında son durumu değerlendirdi.

TV100'de yer alan habere göre finans analisti İslam Memiş "Trump yeniden başkan oldu, piyasalar karıştı" dedi. Sadece seçim değil öncesinde de şaşırttı altın. Beklenen yükseliş olmadı sonra bir yılda zaman zaman çakıldı. Memiş "Son 2 hafta içinde altın fiyatlarında sert düşüşler oldu" dedi. Altın son günlerde yatırımcısına ters köşe yaptı, fiyatlar geriledi ve de gerilemeye de devam ediyor. Mevduat faizinde ise durum tam tersi. Bugün ortalama mevduat faizi yüzde 50'lerde. Hatta bazı bankalar bu oranları kampanyalar dahilinde daha da yükseltiyor. Memiş "3190 liraydı gram altın, bugüne baktığımız zaman 2960 lira" ifadelerini kullandı. Yani sadece 2 hafta içinde gram altın 230 lira birden değer kaybetti. Yani altın inişte, mevduat faizi ise yükselişte. Peki bu altın ve para piyasalarında yalancı bahar mı, rüzgar tam tersine döner mi?

"GEÇİCİ BİR YALANCI BAHAR"

İslam Memiş "Piyasalarda yalancı bahar var. Geçici bir yalancı bahar olduğunu söyleyebilirim. Ben

mevduat faizlerinin orta ve uzun vadede yatırımcısına kazandırmasını şahsen beklemiyorum" şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre mevduat faizi yatırım tahtından inecek, altın çıkacak. O yüzden aslında şimdi tam da altına yatırım yapma zamanı. Memiş "Aralık ayına baktığımız zaman bu fiyatlar çok aranır. En geç Ocak ya da Şubat ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerini başlatabilir ama altın fiyatları bu seviyede kalmaz, döviz kurları bu seviyede kalmaz" ifadelerini kullandı.

ALTINDA BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Ekol TV'de değerlendirmelerini aktaran Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turgut "Yatırımcılar şuna odaklanmış durumda; bundan sonrası ne olacak altınla ilgili. Şunu söylememiz lazım; gerçekten gelinen noktada 2550-2560 seviyelerinden mutlaka tepki alacaktır altın fiyatları. Yani biz altın fiyatlarında ilk aşamada daha aşağı bir hareketi beklemiyoruz açıkçası. Özellikle bu haftadan itibaren bir yukarı hareket görecektir. Bu yukarı hareketin ne kadarlık bir yükseliş içereceğini şöyle söyleyebiliriz; yani 2560 seviyesinde şu anda ons fiyatı, benim tahminime göre 2700'e kadar bir yükseliş olabilir. Yani bir yüzde 5'lik bir artış olabilir diye düşünüyorum, bir tepki alışı olabilir diye düşünüyorum." dedi.

Turgut "Ama şunu da ifade etmemiz lazım küçük yatırımcı bu tepki alışından nasıl faydalanabilir, faydalanmalı mı? Gerçekten finansal okuryazarlığı olan, belli bir yatırım fonu kültürü olanlar bence bu fırsattan faydalanmalı. Nasıl faydalanmalı? Onsun 2560 olduğu 65 olduğu noktalardan altına külte altına gram altına yatırım yapabilirlerse ben öyle tahmin ediyorum ki birkaç hafta içinde bir yüzde 4 yüzde 5'lik bir prim yakalayabilirler gibi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ALTINDA ANA TREND ÇOK BÜYÜK BİR DARBE ALDI"

Turgut "Ama şunu unutmayalım altında ana trend çok büyük bir darbe aldı açıkçası. Yani bu ne anlama gelir? Altının ons fiyatının artık kolay kolay hemen 2800 seviyesinin üzerine çıkmayacağını bize söylüyor. Yatırımcıların bunu da bilmesi gerekiyor. Yani yatırımcı dolar bazlı, dolardan kaynaklanan yükseliş olursa onu ayrı değerlendirmesi lazım. Yani biliyorsunuz Dolar TL fiyatına da bağlı altının fiyatı. Şöyle yorumlayalım basitçe bunu; eğer Dolar TL fiyatı değişmez ise altın fiyatlarında yüzde 4, yüzde 5'lik bir yukarı hareket bekleyebiliriz. Yani gram altının fiyatının bu seviyelerden tekrar 3000, 3050'ye çıkmasını bekleyebiliriz ama 3200 3300'lük seviyeler dolar TL kuru sabitken biraz zor görünüyor artık. Ama şunu da unutmayalım Dolar TL kuru da her gün ufak ufak ufak ufak yukarı doğru hareketleniyor. Bunun da getireceği bir gram altına bir desteği olacaktır." ifadelerini kullandı.

Turgut "Genel olarak şunu söyleyebiliriz yatırımcılara; bu seviyeler kısa vadede altın alımı için uygun seviyelerdir. Ama satmasını bilmemiz şartıyla. Yani 2700-2750 Dolar seviyelerine gelince satmasını becerebileceksek alım yapmalıyız. Aksi takdirde ons tarafında ana trendin çok büyük bir darbe aldığını söylememiz lazım. Tekrar 2800 dolar seviyelerin üzerini görmesini kısa vadede çok zor görüyoruz dolar onsun altının. O yüzden yatırımcı kısa vadeli olarak alacak ve kısa vadeli olarak satmaya bakacak. Uzun vadeli alım için ise bence daha güvenli bir noktada beklemekte fayda var." dedi.

Turgut "Kısa vadede yatırımcının bilmesi gereken şey şu; bir tepki mutlaka gelecek, bu tepkiyi oynamak isteyenler bence 2560 dolar seviyesi yani cari seviyelerden altın alım yapabilirler. Bu tepkinin sonunu benim kişisel kanaatime ve tahminlerime göre 3000-3050 seviyesine kadar altının gramını yukarı doğru çekecektir. Yani yüzde 5'lik bir yukarı hareketi getirecektir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı ile ilgili de değerlendirmelerini aktaran Turgut "3000'in biraz altında 2975-2980 gibi işlem görüyor yani 3050-3100 seviyesine kadar bir yükselişi ben makul görüyorum. Yatırımcılar bu dönemde makası az olan yatırım enstrümanına yani işçilikten kaybetmeyecekleri külçe altın ve gram altına yönelmelerinde fayda olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki diğer taraftan eğer imkanları varsa altın sertifikası üzerinden de borsa İstanbul'da yatırım yapabilirler ve diğer bir seçenek de tabii ki altın yatırım fonları.. Bunlar da ciddi bir seçenek olarak yatırımcının önünde duruyor." ifadelerini kullandı.

ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

Turgut "Yatırımcı şu anda esas güvenli liman altını şu anda alması gerekiyor. Yani altın her gün yürürken almak doğru bir strateji değildir. Aslında şu anda altın güvenliği olduğunun hatırlanması gerekiyor. Öyle bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.