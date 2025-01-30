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Yükselişle başladı! Gram altın ve çeyrek altında son rakam... Fed faiz kararı sonrası merak ediliyordu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.01.2025 10:09
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Altın fiyatlarında son durum ne? Fed faiz kararının açıklanmasının ardından altının seyri merak ediliyor. Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 177 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar oldu? Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 750 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte altında son durum...

Yükselişle başladı! Gram altın ve çeyrek altında son rakam... Fed faiz kararı sonrası merak ediliyordu

Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 170 liradan tamamladı.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 730 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 761 dolardan işlem görüyor.

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GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK BÜYÜME VERİSİNDE

Varlık fiyatlarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

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Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceği ve bu durumun Fed'in enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine ilişkin kaygılar, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

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Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verirken, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin Bankanın projeksiyonlarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

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Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,54 seviyesinde başlarken, dolar endeksi Fed'in faiz kararını açıklanması sonrası yüzde 0,3 artarak 108,3'e yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek 107,9'da dengelendi.

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"ONS ALTINDA 2780 DOLAR DİRENÇ, 2750 DOLAR DESTEK"

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 750 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.185,07
3.185,53
% 0.47
10:46
Ons Altın / TL
99.126,72
99.151,31
% 0.54
11:01
Ons Altın / USD
2.769,96
2.770,34
% 0.55
11:01
Çeyrek Altın
5.096,10
5.208,33
% 0.47
10:46
Yarım Altın
10.160,36
10.416,67
% 0.47
10:46
Ziynet Altın
20.384,42
20.769,62
% 0.47
10:46
Cumhuriyet Altını
20.995,00
21.312,00
% 0.13
17:01
Hissenet
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gram altın çeyrek altın Altın altın fiyatları altın fiyatı
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