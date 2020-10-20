BIST Rekor Kırarken Kaybedebilirsiniz.!

Ama şu an bakınca XBank genelde ve teker teker banka grafiklerinde yukarı yönlü grafikler görülüyor. Dünkü BIST endeksinin yükselişini esas destekleyen Xbank hisseleri oldu. Çünkü bir süredir enflasyon ve faiz arasındaki negatif fark ve ülkemize özel gerilim nedenleriyle yabancılar yoğun satış yapıyorlardı. Sattıkları da ellerinde en yoğun hangi hisselerse onlar oluyor doğal olarak. Yabancıda da en çok yukarıda saydığım hisseler bulunduğu için, satışa maruz kalan da bu hisseler oldular. Şimdi ise TCMB olaya kendi açısından müdahale etmiş durumda. 200 Baz puan faiz artışı yaparak gidişata müdahil olacağının işaretini verdi. Peşembe günü de Para Kurulu Toplantısında yeni bir faiz artışı beklentisi var. En az 200 baz puanlık yeni bir faiz artışı daha bekleniyor. Benim beklentim de bu yönde. Bunların etkisi ve yeni teşvik haberleri ile bankalarda alımların hızlandığını görüyoruz. Teknik olarak kırdığımız takdirde daha da hızlanabileceğimiz bir fincan-kulp tekniği görüyorum. Ki, uyarısını bir süredir zaten yapıyordum. Endeks 1.205 seviyesinin üzerinde kalırsa 1.245 zirvesini test edebiliriz. Hatta normalde 1.300 ve üstüne gidiyoruz da derdim. Ama sorun sadece TCMB faiz politikasının yarattığı negatif baskıdan kaynaklanmıyor ki. Jeopolitik çok sayıda belirsizlik ve risklerimiz de var. Bunları o kadar çok tekrarladım ki, yeniden yazmak istemiyorum. Siz, Doğu Akdeniz, ABD seçimleri sonrası olası yaptırım riskimiz gibi çok tekrarladığımız risklerin halen önümüzde durduğunu biliniz. Bunlar lafta kalır ve eylemde kısmi ambargolar dışında etkilerini görmezsek, o zaman korkulacak kadar sorun yaratmaz.

Ama ekonomiyi sarsacak yaptırımlar ve gelişmeler yaşayacak olursak, bu takdirde şu anda bankacılık sektörünün desteği ile yaşanan son yükselişin bir anda tersine döndüğünü de görebiliriz. Yabancının satışı jeopolitik risklerimiz nedeniyle yaşanıyor ise, o zaman şu an gelen alımlar yabancı için satış fırsatı olarak da kullanılabilir. Önemli olan bu alımları kimin yaptığı. Eğer yabancı ise, yeni bir faiz artışı yabancının daha da almasına neden olabilir. Ama yabancı değil de, özellikle kamu bankalarında olduğu gibi yerliler ise, o zaman BIST'in zirve yolculuğu esnasında yabancı yeniden satmak için fırsat yakalayacaktır. Hakikaten zor işler bunlar. Çünkü çok denklem var. Kendi özelimizdeki çok sayıda jeopolitik risk ve yaptırım sorunlarımız olmasa, o zaman strateji belirlemek çok daha kolay olurdu. Neyse, benim uyarmak istediğim başlık konusuna gelelim! Teknik olarak bakınca, Xbank endeksini oluşturan ana banka hisselerinin tekniklerinde gidebilecekleri çok daha yüksek seviyeler olduğunu görüyorum. Bunları Destek-Direnç Tablomuzda tüm ara dirençleriyle paylaştım. Gider mi sorusunun cevabı yukarıda yazdıklarımla ilgili. Ama bankalar yükselirken, endeks dirençleri kırdı zirve ve yeni rekorlara gidiyor beklentisi yatırımcılar için risk yaratabilir!

Endeks yani daha doğrusu bankalar alınırken, rekor üstüne rekor kırmış olan diğer bir çok hissede ise satışların geldiğini görebiliriz. Birçok yatırımcı, özellikle de büyük çaplı olanlar, bankalara girildiğini görürlerse, diğer hisselerle parite yapmaya kalkabilirler. Yani fazlası ile yükselmiş hisse ve sektörlerde satıp, gerçekten de düşük kalmış banka ve yukarıda saydığım diğer hisse ve sektörlere girebilirler. Böyle bir gelişme yaşanacak olursa, endeks yükseliyor ama neden elimdeki hisse duruyor ya da düşüyor demeyin! Sebebini şimdiden yazıyorum. Peki o zaman verelim diğer hisseleri biz de bankaları alalım. Evet bu mantık da olabilir. Tutarlı bir düşünce. Yapılabilir. Ama açıkçası önceki yazılarımda da yazdığım gibi, ben diğer çok sayıda ve çok ciddi olan belirsizliklerimiz ortada dururken, BIST'in ve bankaların sınırlı yükselişlerin ötesinde bir yükseliş yaşamasını beklemiyorum. Hatta, olası yükselişin yabancı için ek satış imkanı olarak bile kullanılabileceğinden çekiniyorum. İşte bu nedenle olur da, bankalar hızlı yükseliş yaşayacak olurlarsa, açık banka öngörülerimi kapatma fırsatı yakalamayı umuyorum. Bu nedenle yeni banka öngörüsü girmeyi düşünmüyorum. Öngörüler gerçekleşecek olursa kapatmak için izlemede kalmayı düşünüyorum.

Bu bir stratejidir. Ben böyle düşündüğüm için kararım bu şekilde. Ama şunu da bilin ki, bankacılık sektörü gerçekten de çok ucuz. Hele Dolar bazında hani derler ya, almayanı döverler düzeyinde. Ama faizler artarsa kredi geri dönüşlerinde riskler de olacaktır. Pandemi tüm dünya da hızlanmış durumda. Yasakları duymaya başladık. Bu durum yeniden iyileşme yönünde değişmezse, pandemi yasakları kış başlarken yeniden artmaya başlayabilir. Bu durum ekonominin geneli için ciddi riskler içeriyor. Tüm bunlar bankalar için önemli risklerdir. Maalesef ülke olarak ne kadar destek paketi açıklarsak, kurlarımız da o denli yukarı gidiyor. Bu kur artışı da özellikle bankaların önceki sendikasyon kredileri üzerinde ciddi maliyet riskleri demektir. Kısacası ben teknik olarak 1.205 üzerinde kalan BIST'in zirveye ve hatta yeni rekorlara gidebileceğini teknik olarak görüyorum. Ama saydığım iç içe riskler nedeniyle, olası bu yükselişte genelde izlemede kalmayı düşünüyorum. Öngörü sayım iyice azalabilir. Tabii arada tek tük öngörüm olacaktır. Ama genele yayılmış bir öngörü artışı olmayacağını söylüyorum. Teknik olarak hisselerin geneli, aşırı alım denen direnç bölgelerindeler. Hatta üstüne bile çıkmış durumdalar. Sadece geri kalmış dediğim hisse ve sektörler teknik olarak alınabilir durumda. Ona da neden kayıtsız kalacağımı detaylı izah ettim. Haksız çıkabilirim. O zaman banka ve diğer düşük kaldı dediğim hisse ve sektörleri kaçırmış olurum. Ama şu ana kadar çok ama çok ciddi bir getiri performansı yakaladık. Çekindiğim riskleri göze alıp, bu getirilerin geri kaybedilmesini istemiyorum.