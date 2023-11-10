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1000 Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir? 1000 Yatırımlar Holding katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi

10.11.2023 23:38 | Son Güncelleme:
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1000 Holding halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve halka arz onayı alan 1000 Yatırımlar Holding 'in talep toplama tarihleri araştırılıyor. Merakla beklenen halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. 1000 Holding halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, 1000 Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir? 1000 Yatırımlar Holding katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi

1000 Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir? 1000 Yatırımlar Holding katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi

1000 Yatırımlar Holding BINHO bist kodu ile halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, 1000 Yatırımlar Holding halka arz konusunu araştırmaya başladılar. Yatırımcıların beklediği halka arzın tarihi merak ediliyor. Aracı kurum ise A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. İşte 1000 Holding halka arz detayları...

1000 HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

1000 Holding halka arz tarihi 14-15 Kasım 2023 olarak belirlendi. 2 gün sürecek halka arzda lot fiyatı 125 TL olarak açıklandı.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

1000 Yatırımlar Holding halka arzda 9.500.000 lot verecek. Halka arz BINHO bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

1000 Yatırımlar Holding halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

1000 Holding halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 1000 Yatırımlar Holding halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.

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Elde edilen fon;
-%75-85 devam eden yatırımların sonuçlandırılması, alternatif sektör yatırımları, hizmet kapasitesini artırmaya yönelik mal ve hizmet alımları,

  • %13-20 işletme sermayesi
  • %2-5 finansman ve borç ödeme gibi işlemlerde kullanılacak.
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Anahtar Kelimeler:
halka arz halka arz takvimi
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