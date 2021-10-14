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14 Ekim yarım altın ne kadar? Gram, yarım, çeyrek, ons altın kaç TL oldu?

14.10.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda ve ons altında görülen artış ile birlikte altın fiyatları da hareketlendi. Haftalardır 493 TL'yi aşamayan gram altın dolar ile birlikte yönünü yukarı çevirdi. Gram altın, ons altında geçtiğimiz gün görülen yaklaşık yüzde 1,87 yükselişin ardından 520 TL'nin üzerine çıktı. İşte gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları...

Gram altın 1 Haziran 2021'de 540 TL'ye kadar ulan gram altın yaklaşık son 4 haftada yüzde 7,77 değer kazandı. Geçtiğimiz güne bin 760 dolardan başlayan ons altın ise yaklaşık yüzde 1,87 değer kazanarak günü bin 793 dolardan kapattı. İşte gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları...

ONS ALTIN

14 Ekim gününe yatay başlayan ons altın bin 790 dolar.

GRAM ALTIN

Güne yüzde 0,29'luk değer kaybı ile başlayan gram altın 525 TL.

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SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

  • Spot altın alış/ satış: 525,66 /525,73
  • Çeyrek altın alış/ satış: 832,38 /851,36
  • Yarım altın alış/satş: 1.659,56 /1.702,72

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

  • Cumhuriyet altını alış/satış: 3.453,00/ 3.505,00
  • Gremse altın alış/satış: 8.323,82 /8.513,58
  • Ata altın alış/satış: 3.433,58 /3.519,99

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

  • Beşli altın alış/satış: 16.855,74/ 17.183,36
  • İkibuçuk altın alış/satış: 8.323,82 /8.456,30
  • Ziynet altın alış/satış: 3.329,53 /3.395,02
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