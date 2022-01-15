FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 15 Ocak cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet, ons, gram, yarım altın ne kadar oldu?

15 Ocak cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet, ons, gram, yarım altın ne kadar oldu?

15.01.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Powell'ın, enflasyonu önlemek için faiz artırımına ilişkin yapılan açıklamalarının ardından altında hareketlilik görülmüştü. Cumhuriyet altını 5.274,00 TL'den alınıyor. İşte 15 Ocak cumartesi cumhuriyet, ons, gram, yarım altın fiyatları...

Merkez Bankası'nın anketinde piyasanın 2022 sonu Dolar/TL kuru beklentisi 16,13 TL oldu. Dolara endeksli altın fiyatları araştırılıyor. Piyasalar geçtiğimiz gün kapandı. Cumhuriyet altını 5.353,00 TL'den satılıyor. İşte 15 Ocak cumartesi cumhuriyet, ons, gram, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının dolar bazında alışı 1.816,45 dolar ve satışı 1.816,75 dolar. Türk Lirası karşısında alışı 24.554,77 TL iken satışı 24.562,51 TL oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 789,53 TL'den alınıyor ve 789,66 TL'den satılıyor.

15 Ocak cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet, ons, gram, yarım altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.274,00 /5.353,00
Çeyrek altın: 1.263,25 /1.291,10
Yarım altın: 2.518,60/ 2.582,19

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.052,99/5.148,59
Gremse altın: 12.757,00/ 13.077,00
Ata altın: 5.252,00/ 5.363,00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalarİkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
13 Ocak 14 ayar altın bilezik ne kadar? 13 Ocak 14 ayar altın bilezik ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

Biontech'ten Almanya ekonomisine dev katkı

Biontech'ten Almanya ekonomisine dev katkı

Flaş paylaşım: Elon Musk bombayı patlattı! Yüzde 20'ye yakın değer kazandırdı

Flaş paylaşım: Elon Musk bombayı patlattı! Yüzde 20'ye yakın değer kazandırdı

Emekli ve memur zam farkını ne zaman alacak? Açıklandı

Emekli ve memur zam farkını ne zaman alacak? Açıklandı

Aylık ödemelerde yeni dönem!

Aylık ödemelerde yeni dönem!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.