15 Ocak cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet, ons, gram, yarım altın ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın anketinde piyasanın 2022 sonu Dolar/TL kuru beklentisi 16,13 TL oldu. Dolara endeksli altın fiyatları araştırılıyor. Piyasalar geçtiğimiz gün kapandı. Cumhuriyet altını 5.353,00 TL'den satılıyor. İşte 15 Ocak cumartesi cumhuriyet, ons, gram, yarım altın fiyatları...
Ons altının dolar bazında alışı 1.816,45 dolar ve satışı 1.816,75 dolar. Türk Lirası karşısında alışı 24.554,77 TL iken satışı 24.562,51 TL oldu.
Gram altın 789,53 TL'den alınıyor ve 789,66 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını: 5.274,00 /5.353,00
Çeyrek altın: 1.263,25 /1.291,10
Yarım altın: 2.518,60/ 2.582,19
Ziynet altın: 5.052,99/5.148,59
Gremse altın: 12.757,00/ 13.077,00
Ata altın: 5.252,00/ 5.363,00
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