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19 MAYIS’TA BORSA AÇIK MI, kapalı mı? 19 Mayıs’ta (yarın) Borsa İstanbul çalışıyor mu, resmi tatil mi?

18.05.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsanın açık olup olmadığı ile ilgili araştırmalar giderek hızlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında cuma gününe denk geliyor. Yurt genelinde günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar heyecanla milli bayramı kutlayacaklar. Peki, yarın borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs’ta borsa çalışıyor mu?

19 MAYIS’TA BORSA AÇIK MI, kapalı mı? 19 Mayıs’ta (yarın) Borsa İstanbul çalışıyor mu, resmi tatil mi?

Borsa İstabul'un açık olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Milli bayramlarda her sene yurt genelinde etkinlikler düzenleniyor. Bu sene 19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Resmi tatil olması dolayısıyla gözler borsa açılış ve kapanış saatlerine çevrildi.

19 MAYIS’TA BORSA AÇIK MI?

19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olacak. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.

İŞTE BORSA İSTANBUL’UN KAPALI OLDUĞU TARİHLER

1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili
20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı
23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

borsa

1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı

borsa-ne-zaman-açılacak

15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı
28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı

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19 mayıs'ta borsa açık mı

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