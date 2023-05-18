19 MAYIS’TA BORSA AÇIK MI, kapalı mı? 19 Mayıs’ta (yarın) Borsa İstanbul çalışıyor mu, resmi tatil mi?

Borsa İstabul'un açık olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Milli bayramlarda her sene yurt genelinde etkinlikler düzenleniyor. Bu sene 19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Resmi tatil olması dolayısıyla gözler borsa açılış ve kapanış saatlerine çevrildi.

19 MAYIS’TA BORSA AÇIK MI?

19 Mayıs Cuma günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olacak. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.

İŞTE BORSA İSTANBUL’UN KAPALI OLDUĞU TARİHLER

1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili

20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı

23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı

15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı

28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı

