2021'in en değerli hisseleri... 2021'de hangi hisseye yatırım yapılır? 2021'de borsada hangi sektör kazanacak?

Koronavirüsten dolayı borsanın dinamiklerinin sürekli değişmesi ve piyasa döngüsünün önceki haftalardaki döngülerden farklı olması borsa yatırımcılarının tedirgin olmasına neden oluyor. Koronavirüsten dolayı 2021'de hızlı bir ekonomik iyileşme bekleyen uzmanlar, borsa 2021'de ne olacak sorularını yanıtlamaya çalışıyor. Hem yerel hem de küresel piyasalarda etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler dünya borsasını etkisi altına almış durumda. Borsaya yatırım yapanlar, 2021'de borsada en çok hangi hisse kazandıracak araştırması yaparken, uzmanlardan 2021'de borsada yıldızı parlayan hisse senetleri yorumları gelmeye başladı. Peki 2021'de borsada hangi sektör çok kazandıracak? Yatırım danışmanlığı şirketi National Securities’in Baş Borsa Stratejisti Art Hogan CNBC’ye verdiği röportajda, piyasadaki döngüyü ele alarak, 2021'de hangi hisseye yatırım yapılır tahminini açıkladı.
National Securities’in Baş Borsa Stratejisti Art Hogan CNBC’ye verdiği röportajda bu piyasa hareketini değerlendirerek, aşı konusuna değindi. Hogan açıklamasında,
“Aşı ile ilgili daha fazla okuma yapmamızla, daha fazla insanın aşılanmasıyla ve yapamadığımız şeyleri yapmakta daha rahat hale gelmemizle birlikte ekonomik büyüme de 2021 yılında gerçekleşecek” dedi. Aşının ekonomik gelişmelere katkısı olacağını aktaran Hogan, ekonomik büyümenin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Baş stratejist açıklamasına şöyle devam etti, “2021’de kendimizi daha normal hissetmeye başlamamızla sadece tüketici mal ve hizmetlerdeki bastırılmış talebin ortaya çıkaracağı rakam yaklaşık 4 trilyon dolar” dedi.
Koronavirüs aşısının bulunmasından borsa nasıl etkilenir büyük küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen ve yüzde 90 etkili olan aşı haberi (Pfizer ve Biontech) ile birlikte, ABD'deki artan koronavirüs vakaları ve hastaneye yatan yeni hastaların büyük oranda artmasına rağmen Wall Street’in ralli yapmasını sağladı.
Hogan yaptığı açıklamada, aşının bulunmasının ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını vurguladı. Baş stratejist, “Şirketlerin bilançolarındaki nakit seviyesi tarihi yüksekliklerde ve bana kalırsa bu durum hisse geri alımları, temettüler, satın almalar, sermaye harcamaları ve yeni işçi alımları biçiminde kendisini gösterecektir. Eğer bu şekilde olursa döngüsel hisselerde şu anda görmeye başladığımız rotasyonun uzun süre göreceğimiz bir trend haline gelebileceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.
Hogan yaptığı açıklamada ekonomik büyümenin şirketlerin ve tüketicilerinin hareketlerindeki değişimlere göre belirleneceğini belirterek, 2021'de hangi hisseye yatırım yapılır sorusuna cevap olarak “Bu ralli, 2021'de ekonomik açıdan hassas sektörlerin daha iyi iş yaptığı bu uzun trendin başlangıcıdır ve eğer üç sektör seçmemi isterseniz söyleyeceğim sektörler finans, sanayi ve ham madde olacaktır” dedi. Hogan’a göre 2021 yılı öncesinde özellikle finans sektörü cazip görünüyor. Baş stratejist bu sektörün ekonomik aktiviteyle fazlasıyla ilişkili olduğunu ve yüksek verim sağlayabileceğini belirtti.
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