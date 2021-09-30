FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 30 Eylül gram altın kaç TL oldu? Yarım, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar?

30 Eylül gram altın kaç TL oldu? Yarım, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar?

30.09.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların tarihi zirve yapmasıyla altın fiyatlarında da yükseliş görüldü. Yaklaşık birkaç haftadır 493 TL'yi aşamayan gram altın, dolarda görülen yükseliş ile birlikte 500 TL'ye yeniden ulaştı. Eylül ayının başlarında bin 833 dolara kadar yükselen ons altın ise yeniden bin 700'lü seviyeleri test etti.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,40 değer kazanan gram altın 490 TL üzerinde işlem görüyor. Son 3 haftadır düşüş trendinde olan ons altın ise geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,01 değer kaybetti. İşte gram, yarım, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını fiyatları...

ONS ALTIN

30 Eylül gününe yüzde 0,34'lük yükseliş ile başlayan ons altın bin 732 dolar.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcılarının favorisi gram altın 30 Eylül gününe yüzde 0,26'lık yükseliş ile başladı. Gram altın 496 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

  • Spot altın alış: 496,31

  • Spot altın satış: 496,38

  • Çeyrek altın alış: 789,26

  • Çeyrek altın satış: 807,27

  • Yarım altın alış: 1.573,59
  • Yarım altın satış: 1.614,54

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

  • Cumhuriyet altını alış: 3.275,00

  • Cumhuriyet altını alış: 3.324,00

  • Gremse altını alış: 7.892,59

  • Gremse altını alış: 8.072,71

  • Ata altını alış: 3.255,69
  • Ata altını alış: 3.337,71

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

  • Beşli altın alış: 15.982,50

  • Beşli altın alış: 16.293,55

  • İkibuçuk altın alış: 7.892,59

  • İkibuçuk altın alış: 8.018,40

  • Ziynet altın alış: 3.157,04
  • Ziynet altın alış: 3.219,21
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çoğu kişi bunu bilmiyor! Tazminat almaya engel değilÇoğu kişi bunu bilmiyor! Tazminat almaya engel değil
PARTNERAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadıAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Altın fiyatlarında günün ilk rakamlarıAltın fiyatlarında günün ilk rakamları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Navigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attı

Navigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attı

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Onlarca ilde ucuza konut ve işyeri! 50 bin TL'den satılıyor

Onlarca ilde ucuza konut ve işyeri! 50 bin TL'den satılıyor

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Cep telefonları alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonları alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doğal gaz ve elektriğe zam kapıda!

Doğal gaz ve elektriğe zam kapıda!

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.