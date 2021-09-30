30 Eylül gram altın kaç TL oldu? Yarım, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,40 değer kazanan gram altın 490 TL üzerinde işlem görüyor. Son 3 haftadır düşüş trendinde olan ons altın ise geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,01 değer kaybetti. İşte gram, yarım, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını fiyatları...
30 Eylül gününe yüzde 0,34'lük yükseliş ile başlayan ons altın bin 732 dolar.
Türk yatırımcılarının favorisi gram altın 30 Eylül gününe yüzde 0,26'lık yükseliş ile başladı. Gram altın 496 TL.
Spot altın satış: 496,38
Çeyrek altın satış: 807,27
Cumhuriyet altını alış: 3.324,00
Gremse altını alış: 8.072,71
Beşli altın alış: 16.293,55
İkibuçuk altın alış: 8.018,40
Okuyucu Yorumları 0 yorum