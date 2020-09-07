7 Eylül 2020 BIST canlı borsa! TÜPRAŞ, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu açıklaması üzerine enerji ve petrokimya hisseleri bir anda hareketlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması ile TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji kaynaklarının hisse senetlerinde sert hareketlenmeler olmaya devam ediyor. Karadeniz'de bulunan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan enerji kaynağı, enerji hisselerinin fiyatlarını etkiledi. Özellikle yatırımcılar fiyat değişiklikleri ile birlikte 7 Eylül 2020 Pazartesi günü PETKİM, TÜPRAŞ ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu araştırmaya başladı. İşte canlı TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri fiyatları! TÜPRAŞ VE PETKİM HİSSE SENETLERİNDE SON DURUM NEDİR? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’ verdiği doğalgaz açıklama yapmasının ardından piyasada hareketlilik arttı. Borsa enerji ve petrokimya hisselerinde yüzde 10’a varan hareketlenmeler yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz açıklama sonrası değer artışlarıyla dikkat çeken hisseler oldu. Peki Karadeniz'de bulunan ve Türkiye'nin 20 yıl doğalgaz ihtiyacını karşılayacak olan doğalgazın etkileri nasıl olacak? 7 Eylül 2020 Pazartesi doğalgaz hisseleri son durum nedir? Peki BITS, TÜPRAŞ ve PETKİM hisse senetleri son durum nedir? İşte canlı enerji kaynakları son dakika bilgileri!