7 Eylül 2020 Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu! Kent Gıda hisselerinin fiyatı nedir? Kentr (rüçhan) ne kadar?

Kent Gıda'da hissesi olan ve öncelikli olarak kentr(Kent Gıda Rüçhan) verilen yatırımcılar canlı hisse fiyatlarını merak ediyor. Mevcut kentr satışı yapmak isteyenler ve hedeflerinin gelmesini bekleyenler, kent hisse ve rüçhan fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Kent Gıda hisse senetlerinde Pazartesi günü bölünmeye gitti. Kent Gıda hisseleri son günlerde sessiz sedasız bir artış ve azalışları ile gündem olmuştu.. Borsa İstanbul'da yaklaşık yarısı halka açık olan Kent Gıda hisselerinde olağan dışı hareketli günler yatırımcıların gözünden kaçmıyor. Şirketin piyasa değerinin son aylarda yükselmesi yatırımcıları 7 Eylül 2020 Kent Gıda hisseleri artmaya devam edecek mi, Kent Gıda hisse senetlerinde ne olacak araştırmasına yönlendirdi. Kent Gıda hisse senedi olan yatırımcılara rüçhan hakkı verilerek öncelikli olarak verilen rüçhan ne zaman alınır?

KENT GIDA'DA BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI!

BIST 100'de en değerli şirketlerden birisi olan Kent Gıda yükselişine tırmanışla devam ediyordu. Sermaye Piyasası Kurulu'na sermaye artırımı için başvuran Kent Gıda'ya onay gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bölünen Kent Gıda hisselerinin ne olacağı merak ediliyor. Peki 7 Eylül Pazartesi Kent Gıda hisseleri ne olacak?