Adra Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir? Adra GYO halka arz eşit mi oransal mı? Talep toplamaya başlıyor!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Adra GYO halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Adra Gayrimekul'ün talep toplama tarihleri 14-15 Eylül 2023 saat 17.00'a kadar olarak açıklandı. Halka arz, Yıldız Pazar Borsası'nda işlem görecek. "Adra GYO halka arz kaç lot verir?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte, Adra GYO halka arz ile ilgili ayrıntılar...

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

ADRA GYO halka arzı ADGYO bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arzda toplamda 73,700,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Halka arz büyüklüğü 1,6 Milyar TL olarak açıklandı. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı ''Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

HATSAN halka arz talep toplama tarihleri 14 - 15 Eylül 2023 olarak açıklandı. Reeder halka arzın borsada işlem göreceği tarih 15 Eylül sonrasında belli olacak.

ADRA GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

ADRA GYO hissesi 22,66 TL’den halka arz olacak. ADRA GYO'nun halka arz açıklık oranı %25,09’dur. Toplamda 73,700,000 adet lot dağıtılacaktır.

ADRA GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak. Halka arzda eşit dağıtım yapılacak.

ADRA GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Adra GYO halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar aşağıda yer almakta olan listedeki bankalar aracılığıyla taleplerini iletebilecek ve böylece Adra GYO halka arzına kolay bir şekilde katılabilecek. İşte Adra GYO halka arzın olduğu bankalar;

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Unlu Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

