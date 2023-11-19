AGROTECH HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ? Agrotech halka arz ne zaman işlem görecek? AGROT halka arz takvimi

Agrotech Yüksek Teknoloji AGROT bist kodu ile halka arz edildi. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile birlikte hisselerle ilgilenen vatandaşlar, Agrotech kaç lot verdi konusunu araştırmaya başladılar. Yatırımcıların Yıldız Pazar'da işlem görmesini beklediği halka arzın detayları merak ediliyor. Aracı kurum ise Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. İşte Agrotech halka arz detayları...

AGROTECH HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzda 300.000.000 lot verdi. Halka arz AGROT bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

AGROTECH NE İŞ YAPAR?

2013 yılında kurulan AGROTECH Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. kısa bir süre içinde Türkiye’nin potansiyeli yüksek sektörlerinde uzmanlaşarak katma değeri yüksek üretimlerde bulunuyor.

AGROT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde halkaarzı gerçekleşen AGROT bist kodlu Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzının işleme başlama tarihi henüz belli olmadı. SPK'dan yapılacak açıklama sonrasında Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzının işlem tarihi belli olacak.







