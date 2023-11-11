Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) halka arz ne zaman, tarihleri belli mi? Agrotech hisse ne kadar, kaç lot verir? Halka arz detayları

Agrotech Yüksek Teknoloji AGROT bist kodu ile halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz konusunu araştırmaya başladılar. Yatırımcıların beklediği halka arzın tarihi merak ediliyor. Aracı kurum ise Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. İşte Agrotech halka arz detayları...

AGROTECH HALKA ARZ NE ZAMAN?

Agrotech halka arz tarihi 15-16-17 Kasım 2023 olarak belirlendi. 3 gün sürecek halka arzda lot fiyatı 5,21 TL olarak açıklandı.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzda 300.000.000 lot verecek. Halka arz AGROT bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

AGROTECH NE İŞ YAPAR?

2013 yılında kurulan AGROTECH Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. kısa bir süre içinde Türkiye’nin potansiyeli yüksek sektörlerinde uzmanlaşarak katma değeri yüksek üretimlerde bulunuyor.

AGROTECH birçok sektörde iş ortakları için eğitim, işletim ile danışmanlık hizmetleri vererek, başarılı birçok projeye hayat vererek anahtar teslim projeler gerçekleştiriyor. Hayata geçirdikleri tüm projeleri yazılım, donanım, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile desteklemek suretiyle kurumlara özel ve yüksek teknolojiye dayanan çözümler üretiyor.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz büyüklüğü ise 1,5 Milyar TL olarak açıklandı.





