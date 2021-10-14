Anatolia Geneworks halka arz ne zaman? İşte Anatolia Geneworks hisse kodu ve fiyatı!

Anatolia Geneworks halka arzının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi. Dünyanın birçok ülkesine ihracatta bulunan Anatolia Geneworks şirketinin yüzde 18,2'sinin halka arz edileceği kaydedildi. İşte merak edilenler...

ANATOLİA GENEWORKS HALKA ARZ NE ZAMAN

Anatolia Geneworks halka arzda talep toplama tarihlerinin 14-15 Ekim olduğu belirtildi.

ANATOLİA GENEWORKS HİSSE FİYATI NE KADAR?

Anatolia Geneworks halka arzda pay başına fiyat aralığı 21-22,5 TL olacağı kaydedildi.

Halka arz boyutunun ek satış hariç 420 milyon TL ile 450 milyon TL ve ek satış dahil 483 milyon TL ile 517,5 milyon TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.

ANATOLİA GENEWORKS ŞİRKETİ HAKKINDA

Anatolia, başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, yeni kurulan Ar-Ge merkezinde yenilikçi cihazlar ve yeni kitler üreterek büyümeyi hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi ve şöyle konuştu: “2020 yılında 422 milyon TL; 2021 ilk 6 ayda 196 milyon TL konsolide ciro elde ettik. Halka arz gelirlerini yurtdışı büyüme, şirket satın alma ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kullanacağız”

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, SPK izni alınanlarla birlikte yılbaşı itibarıyla toplam halka arz büyüklüğünün 17 milyar lirayı aştığını söyledi. Ayrıca yurt içi hisse senedi hesap sayısının son iki senedir arttığını ve 2.4 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

