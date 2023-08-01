ASCE GYO ne zaman işlem görecek? ASCE GYO Borsa İstanbul işlem tarihi belli mi? Halka arz sonuçları açıklandı

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 27 - 28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu tarihler arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiren yatırımcılar şimdi ise ASCE GYO ne zaman işlem görecek? ASCE GYO Borsa İstanbul işlem tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. ASCE GYO halka arz sonuçlarına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...

ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 12,60 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 165.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi; buna göre halka arz büyüklüğü 2.079.000.000 TL oldu.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,00 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,23 katı oranında talep geldi.

ASCE GYO HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Asce GYO paylarının borsada işlem göreceği tarih de belli oldu. Hisseler 3 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

ASCE GYO HİSSE KODU NEDİR?

ASCE GYO hisse kodu #ASGYO olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

ASCE GYO HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Asce GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak açıklandı. Şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 2 Milyar TL olarak açıklandı.

ASCE GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

Asce GYO halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirildi.

