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ASELS analizi: Fed, Filistin ve 2024

30.11.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Birçok ülkede savaş karşıtı protestolar devam ederken, ABD'de açıklanan veriler, Fed'in enflasyonla mücadele adımlarının talebi yavaşlattığını gösterdi. Bu durum, gelecek yıl faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirdi. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden güçlü bir büyüme kaydetti, ancak tüketici harcamalarındaki ivme zayıfladı. Bu durum, Fed'in politika faizini düşürebileceği spekülasyonlarına neden oldu.

ASELS analizi: Fed, Filistin ve 2024

Fed yetkililerinin açıklamaları da beklentileri etkiledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, para politikasının ekonomiyi yavaşlatmak için uygun olduğunu ifade etti ve enflasyondaki düşüş devam ederse faiz indirimlerine açık olduğunu belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini ve ekonomik aktivitenin yavaşlayacağına dair artan bir ikna olduğunu dile getirdi.

Tahvil faizlerindeki düşüş, teknik analizde dikkate alınan önemli bir faktördür. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen ay 16 yılın en yüksek seviyesinden sonra düşüş yaşayarak yüzde 4,25'e geriledi. Bu durum, faizlerdeki düşüş trendini gösteriyor. Aynı zamanda, bu düşüş, piyasanın gelecekteki faiz indirimlerine yönelik beklentileri yansıtabilir.

Avrupa'da Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş de dikkat çekicidir. Enflasyondaki yavaşlama ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen veriler, Alman tahvil faizlerini ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye çekti. Bu durum, Avrupa tahvil piyasasındaki trendin göstergesi olabilir.

Küresel tahvil piyasalarında genel bir eğilimi değerlendirmemize yardımcı olur. Faizlerdeki düşüş, genel olarak küresel olarak bir güvenlik arayışını ve ekonomik belirsizliğe karşı bir korunma talebini yansıtabilir. Bu durum, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olan bir trend olabilir.

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Grafik TradingView’den

ASELS şu anda hisse senedi fiyatı 48 TL’dir ve son zamanlarda %16'lık bir artış göstermiştir. Yıllık bazda performansı oldukça etkileyici olup, şirketin sektöründeki öncü konumunu yansıtmaktadır.

Temel Analiz:

ASELSAN'ın toplam varlıkları, geçen yıl %61 büyüme gösterdi, bu da güçlü bir büyüme sinyali olarak yorumlanabilir. Ayrıca, yatırımcıların dikkatini çekebilecek olan yatırılan sermayeye getiri oranı %38 olarak kaydedilmiştir.

Trend Analizi:

Trend analizi, hisse senedinin belirli bir zaman dilimindeki performansını değerlendirir. ASELSAN'ın 6 aylık performansı %96, bu da güçlü bir yükseliş trendini göstermektedir. Ayrıca, hisse senedinin 1 yıllık performansı da oldukça olumlu bir tabloyu yansıtmaktadır. TKE düşüşte iken MACD’da çok iyi olmadığından indikatörler trendin düşebileceğine dair bilgi vermektedir.

Sonuç olarak, temel, teknik ve trend analizleri bir araya getirildiğinde, küresel tahvil piyasalarındaki düşüş eğilimi, ekonomik belirsizlik ve faiz indirimi beklentileriyle ilişkilendirilebilir. Soykırım yapan terör devleti İsrail’in 9 yaşındaki çocuğu dahi ateşkes olmasına rağmen öldürmesi ve soykırıma devam etmesi piyasalarda büyük infiale de neden olduğundan 2024’te Orta Doğu’da kritik barışı sağlayamaması globalleşmeye dolayısıyla geleneksel risk yönetiminde yürümeyebilir. Yatırımcılar, bu faktörleri dikkate alarak stratejilerini oluşturmalı ve piyasa koşullarına uygun kararlar vermeli.


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