ASELSAN (ASELS) 03 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde güne 341,00 TL’den başladı. Seans içinde 348,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 339,75 TL görüldü ve günü 342,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,41 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 12,08 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 35,13 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 342,25 TL, 337,50 TL, 354,50 TL, 358,00 TL, 360,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 337,50 TL – 360,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 31 Temmuz Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 364,44 TL, 52 günlük ortalama 374,63 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 332,67 TL ve 323,33 TL destek, 355,67 TL ve 369,33 TL direnç noktalarıdır.

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