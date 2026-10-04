ASELSAN (ASELS) 05 Ekim Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 02 Ekim Cuma 2026 tarihinde güne 375,00 TL’den başladı. Seans içinde 378,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 360,25 TL görüldü ve günü 362,75 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 02 Ekim Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,96 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 17,40 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 47,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 362,75 TL, 370,00 TL, 336,50 TL, 338,50 TL, 367,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 336,50 TL – 370,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 02 Ekim Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 374,40 TL, 52 günlük ortalama 375,50 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 342,00 TL ve 322,00 TL destek, 376,00 TL ve 390,00 TL direnç noktalarıdır.

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