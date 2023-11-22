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ASELSAN TEMETTÜ TARİHİ 2023: Aselsan temettü ödemesi ne zaman verilecek, hangi tarihte hesaba yatar? ASELS hakkında detaylar!

22.11.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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Aselsan temettü ödemesi ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ödeme tarihleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu. "Aselsan temettü ödemesi ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Aselsan temettü ödemesi hangi tarihte hesaba yatar? İşte detaylar...

ASELSAN TEMETTÜ TARİHİ 2023: Aselsan temettü ödemesi ne zaman verilecek, hangi tarihte hesaba yatar? ASELS hakkında detaylar!

Aselsan temettü ödemelerinin yapılacağı tarih borsayla ilgilenen vatandaşlar tarafından merak edildi. ASELSAN (ASELS) temettüleri yıllık ödenmektedir. Hisse başına gelecek beklenen temettü 0.09 TRY'dir. İşte Aselsan temettü ödemeleri hakkında merak edilenler...

ASELSAN TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN 2023?

Aselsan (ASELS) 22 Kasım'da pay başına net 0,08 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 24 Kasım'da hesaplarda olacak. Hisse başına gelecek beklenen temettü 0.09 TR'dir. Ödeme almak için 22 Kasım tarihinden önce alınmalıdır.

KASIM AYINDA HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ ÖDEYECEK?

İşte kasım ayında temettü ödeyecek diğer şirketler:

– Kardemir Demir Çelik (KRDMD) 28 Kasım'da pay başına net 0,10 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 30 Kasım'da hesaplarda olacak.

– Lokman Hekim (LKMNH) 30 Kasım'da pay başına net 0,21 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 4 Aralık'ta hesaplarda olacak.

– Özsu Balık (OZSUB) 30 Kasım'da pay başına net 0,06 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 4 Aralık'ta hesaplarda olacak.

– Doğuş Otomotiv (DOAS) 24 Kasım'da pay başına net 5,11 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 26 Kasım'da hesaplarda olacak.

– SDT Uzay (SDTTR) 24 Kasım'da pay başına net 0,35 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 28 Kasım'da hesaplarda olacak.

– Kayseri Şeker (KAYSE) 28 Kasım'da pay başına net 0,21 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 30 Kasım'da hesaplarda olacak.

– Kardemir Demir Çelik (KRDMA) 28 Kasım'da pay başına net 0,10 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 30 Kasım'da hesaplarda olacak.

– Kardemir Demir Çelik (KRDMB) 28 Kasım'da pay başına net 0,10 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 30 Kasım'da hesaplarda olacak.

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aselsan temettü
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