ASTOR ENERJI (ASTOR) 07 Ekim Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 06 Ekim Salı 2026 tarihinde güne 193,00 TL’den başladı. Seans içinde 198,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 182,60 TL görüldü ve günü 194,60 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 06 Ekim Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,72 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,91 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 62,42 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 194,60 TL, 198,00 TL, 220,00 TL, 209,60 TL, 190,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 190,60 TL – 220,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 06 Ekim Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 247,51 TL, 52 günlük ortalama 289,81 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 182,67 TL ve 171,33 TL destek, 212,67 TL ve 231,33 TL direnç noktalarıdır.

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