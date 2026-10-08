ASTOR ENERJI (ASTOR) 09 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde güne 187,60 TL’den başladı. Seans içinde 199,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 183,00 TL görüldü ve günü 197,50 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %6,81 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,47 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 54,76 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 197,50 TL, 184,90 TL, 194,60 TL, 198,00 TL, 220,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 184,90 TL – 220,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 08 Ekim Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 237,38 TL, 52 günlük ortalama 286,15 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 180,67 TL ve 164,33 TL destek, 216,67 TL ve 236,33 TL direnç noktalarıdır.

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