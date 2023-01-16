ASTOR halka arz sonuçları açıklandı mı? ASTOR Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?

ASTOR halka arz sonuçları merak ediliyor. Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan Astor Enerji halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı ve toplama süreci, 11-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu tarihlerden sonra ise yatırımcıların gözü ASTOR halka arz sonuçlarına çevrildi. Peki, ASTOR Borsa'da ne zaman işlem görecek?

ASTOR HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yatırımcıdan 3 işlem günü talep toplayan ASTOR Enerji halka arz sonuçları açıklandı. ASTOR halka arzına, 753.266 Yatırımcı talep gönderdi.

Ek satışlar dahil olmak üzere, toplamda 210 milyon payın satışa sunulduğu halka arzın büyüklüğü ise, 2.625.000.000 TL olarak gerçekleşti.

ASTOR BORSA İSTANBUL'DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Astor Enerji'nin 18 Ocak'ta yapılacak "Gong Töreni" ile BIST'te işlem görmeye başlaması bekleniyor.

ASTOR ENERJİ HAKKINDA

Astor Enerji, Transtek Transformatör San. ve Tic. A.Ş. unvanı ile 1983 yılında İstanbul'da kurulmuştu. 2003 yılında unvanını Astor Transformatör ve Enerji San. Tic. A.Ş. olarak değiştirdi.

2021 tarihli genel kurul kararıyla Şirket'in unvanı güncel olarak kullanılan Astor Enerji A.Ş. olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edildi.

Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetleri yerine getiriliyor.

Orta gerilim anahtarlama ürünleri ve kompakt trafo merkezleri üretimine aktararak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen firma, orta gerilim anahtarlama ürünleri ve kompakt trafo merkezleri üretim ve satışına başlamıştı.



