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Astor ne zaman işlem görecek? Astor halka arz eşit mi oransal mı? Kaç lot veriyor?

13.01.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astor halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Astor enerji, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınacak. Hissenin 12,50 TL'den halka arz olması bekleniyor. Peki Astor ne zaman işlem görecek? Astor halka arz eşit mi oransal mı? Kaç lot veriyor? İşte detaylar...

Astor ne zaman işlem görecek? Astor halka arz eşit mi oransal mı? Kaç lot veriyor?

Astor enerji halka arz işlemleri piyasa izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Astor enerjinin hisse kodu #ASTOR olarak açıklandı. Peki Astor ne zaman işlem görecek? Astor halka arz eşit mi oransal mı? Kaç lot veriyor? Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak. İşte detaylar...

ASTOR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Astor enerji 11-12-13 Ocak 2023 tarihlerinde halka arz oluyor.

ASTOR ENERJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Astor enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görecek.

Astor ne zaman işlem görecek? Astor halka arz eşit mi oransal mı? Kaç lot veriyor?

ASTOR ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

Astor enerji şirketi pay olarak 175,000,000, ek pay olarak da 35,000,000 lot veriyor.

ASTOR ENERJİ HAKKINDA

"Astor Enerji 40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi ve dünya çapında ülkemizi başarı ile temsil eden bir firmadır. Elde ettiğimiz tecrübe, üretim ve kalite anlayışımızı Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretimine aktararak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen firmamız, Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretim ve satışına başlamıştır.

Ankara'da üretim faaliyetlerine devam eden Astor Enerji 140.000 m2'lik arsa üzerine kurulu, 105.000 m2'lik kapalı alanda tek çatı altında Avrupa'nın öncü transformatör üretim tesislerinden birine sahiptir.

Astor Enerji, Yağlı Tip Dağıtım Transformatörleri , Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri, Kompakt Trafo Merkezleri, RMU, Metal Clad üretimi ile 90'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Temel amacımız, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yüksek kalitede ürünleri müşterilerimize sunmak, üretim kapasitemizi arttırmak ve satış sonrası hizmet kalitemizle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmektir.

Gerekli tüm kalite sertifikalarına sahip olan Astor Enerji kaliteye önem veren, gelişime açık uzman teknik ve idari kadromuz, Ar-Ge merkezli büyüme hedefi çerçevesinde çalışmalarına tüm gücü ile devam etmektedir."

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Lot halka arz astor

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