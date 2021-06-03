ATP halka arz | ATP’nin talep toplama işlemleri tamamlandı! ATP borsada ne zaman işlem görecek?

Yazılım sektöründe oldukça iyi bir konumda olan ATP’nin 27 – 28 Mayıs tarihleri arasından talep toplama işlemleri tamamlandı. Sabit fiyatla talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından ise sunulan payların halka arzı tamamlandı. 180 milyon TL büyüklüğünde gerçekleşen halka arz sonucunda ATP’nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

ATP BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz başvuru sonuçları açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 180 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanan halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 oldu.

Halka arza özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisi 4,7 kat talep ile yoğun oldu. Dağıtım sonucunda payların yüzde 64’ü bireysel yatırımcılara, yüzde 36’sı da kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

ATP payları 4 Haziran Cuma günü BİST’te düzenlenecek gong töreniyle Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.



