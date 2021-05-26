ATP halka arz olacak! İşte ATP'nin halka arz tarihi ve hisse fiyat aralığı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye artırımı yoluya halka arz edilecek 7.5 milyon lira nominal payın hisse başına 24 TL sabit fiyatla halka arzını onaylamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, talep toplama işleminin 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, finansal borcu bulunmayan ATP'nin halka arzı %32.4'lük iskonto ile gerçekleştirilecek.

3 HAZİRAN'DA BORSADA

Halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olarak gerçekleşecek.

Halka arz sonrasında halka açıklık oranı %20 olacak ATP'nin payları 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Halka arza Ata Yatırım eş liderlik edecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlere kapsamlı yazılım ve hizmet sunuyor.

Cirosunun %49'unu yurt dışındaki satış ve faaliyetlerden elde eden ATP geçen yıl 211.6 milyon TL toplam ciro elde etti.

Buna göre halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olarak gerçekleşecek.

Kaynak: Reuters



