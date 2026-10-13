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Avrupa borsaları güçlü bilanço beklentisiyle pozitif seyirde

Avrupa borsaları, güçlü şirket karlarının piyasaları destekleyebileceğine dair beklentilerle pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları güçlü bilanço beklentisiyle pozitif seyirde

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artması ve teknoloji hisselerinde görülen düşüşlerin etkisiyle karışık seyir izliyor. Avrupa borsaları ise güçlü şirket karlarının piyasaları destekleyebileceğine dair beklentilerle alıcılı halde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme de Avrupa piyasalarındaki pozitif seyre katkı sağlıyor. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

ENDEKSLER VE PUANLARI

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 634 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 10.733 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 25.333 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 50.171 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.863 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 19.366 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de ADP haftalık özel sektör istihdamı ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
avrupa borsası
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