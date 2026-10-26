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Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle İspanya hariç pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 artışla 637,3 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 10.737 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,65 yükselişle 25.346 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,81 artışla 48.940 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 kazançla 7.838 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,59 azalışla 18.877 puanda bulunuyor.

Petrol fiyatlarında görülen gerilemeyle Avrupa borsalarında toparlanma eğilimi öne çıkıyor.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07'ye çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fransa'nın 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 103,2 ile 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notlarına yönelik periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Fransa'nın "Aa3" olan kredi notunun, zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisinin güçlü kamu kurumları tarafından desteklendiği ifade edilerek, parçalı parlamento yapısı, siyasi ve sosyal istikrarsızlık, yüksek ve artan borç yükü ile borç karşılama metriklerindeki zayıflamanın temel kredi zorluklarını oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, önceki incelemeden bu yana ekonomik büyümenin yavaşlaması ve bütçe açığının artması nedeniyle Fransa'nın borç yükünün beklentilerin üzerine çıktığı aktarıldı.

Bu sürede, devlet tahvili faizlerinin beklenenden daha hızlı yükseldiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca mali konsolidasyon çabalarını kısıtlayabilecek geniş çaplı sosyal protestoların patlak verdiğine dikkat çekildi.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Avro Bölgesi'nde, ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,4 ile beklentilerin hafif altında kalırken Almanya'da ekim ayına ilişkin imalat sanayi PMI 54,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de imalat PMI ise 52,8 puanla son 5 ayın en iyi performansı olarak kayıtlara geçti.

Fransa'nın ekim ayına ilişkin bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verileri, ülkedeki ekonomik faaliyette daralmaya işaret etti. Fransa'da eylülde 51,1 olan bileşik PMI, ekimde 48,4'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı Avrupa piyasalarının odağında yer alacak. Bankanın 3 temel politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Analistler, ilerleyen dönemlerde enerji maliyetlerinin daha da yükselmesi ve Avrupa ekonomisinin büyüme görünümünün zayıf kalması durumunda bankanın enflasyonla mücadele ve ekonomik aktivite arasında ikilemde kalabileceğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Maliye Bakanı John Healey'nin çarşamba günü ilk bütçe sunumunu yapması bekleniyor. Küresel borçlanma maliyetlerinin artması ve ABD/İsrail-İran Savaşı'nın yol açtığı yüksek enerji fiyatları İngiltere ekonomisini de kayda değer bir şekilde etkiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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