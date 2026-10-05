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Avrupa borsaları yükselirken Fransa ters yönde

Avrupa borsalarında risk iştahı artarken Fransa negatif ayrıştı. Fransa-Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı 141 baz puanla 2012'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa borsaları yükselirken Fransa ters yönde

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentilerini güçlendirmesi, küresel piyasalarda risk iştahının artmasında etkili oldu.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji arzına etkileri yakından izlenirken Avrupa genelinde bugün açıklanacak üretici enflasyonu ile Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ileriye dönük olası adımları açısından üretici enflasyonundaki enerji payına dikkat edileceğini belirterek, PMI verilerinde ise ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

Öte yandan, Fransa'da mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar devam ederken geçen haftadan bu yana dikkati çeken Fransa ile Almanya arasındaki 10 yıllık tahvil faizi farkı, 141 baz puana çıkarak 2012 yılından bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Analistler, Fransa'nın artan borçlanma maliyetlerinin oluşturduğu risklerin bölgeye yayılmasını önlemek amacıyla ECB'nin müdahalede bulunabileceği beklentilerinin gündeme geldiğini belirtti.

Söz konusu gelişmeler, Fransa borsasında satış baskısının artmasına neden oldu.

ÜLKELERİN ENDEKSLERİ VE PUANLARI

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 634 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.493 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 25.271 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 50.688 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 7.857 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 19.157 puanda bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
avrupa borsası
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