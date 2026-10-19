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Avrupa borsalarında Fransa etkisi! Negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Fransa'da şiddeti artan ve bazı Avrupa ülkelerine yayılan protestoların etkisiyle negatif seyrediyor.

Avrupa borsalarında Fransa etkisi! Negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 azalışla 640,3 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 düşüşle 10.792 puanda işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,91 düşüşle 25.399 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,27 azalışla 49.228 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 kayıpla 7.859 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,34 azalışla 19.061 puanda bulunuyor.

Hafta sonu Fransa'daki olaylar piyasaları tehdit eder boyuta ulaştı. Ülkede, göstericilerin lüks mağazaları yağmalama girişimleri ve olaylara çiftçilerin de katılması ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirdi. Bu protestoların bazı Avrupa ülkelerine de yayıldığı görüldü.

Analistler, Fransa'da sokakların olaylar nedeniyle karışmasıyla perakende ticaretin tehlikeye girdiğini ve lüks tüketim markalarının hedef alınmasının ise söz konusu şirketlerin işlem gören hisselerini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Bununla birlikte olaylara çiftçi kesiminin katılmasıyla tarımsal üretimin azalabileceği öngörülerine dikkati çeken analistler, ülkede enflasyonun gıda tarafındaki risklerle hızlanabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan olayların oluşturduğu tahribatın da kamu maliyesine ilave yük oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Diğer taraftan bölge genelinde bu hafta ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin bilgi sağlaması beklenirken, çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Almanya'da katılacağı bir söyleşide yapacağı açıklamalar takip edilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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avrupa borsası
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