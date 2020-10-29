Avrupa borsalarında'ikinci karantina' oynaklığı

Avrupa hisseleri Avrupa Merkez Bankası'nın karar gününde ikinci karantina kararlarının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.

Avrupa hisse senetleri, Çarşamba günü Eylül ayının sonundan bu yana en kötü günlük düşüşünü yaşamıştı. Almanya ve Fransa, salgının ikinci dalgasının etkilerini azaltmak amacıyla karantina önlemlerine geri döndüklerini açıklamıştı.

Imperial College London tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, İngiliz hükümeti de ülkede her dokuz günde bir iki katına katlanan vakalar sebebiyle baskı altında.

Credit Suisse Perşembe günü, koronavirüs salgını ve “önemli Döviz dalgalanmaları”nın etkisiyle, üçüncü çeyrekte net kârında yüzde 38 düşüş yaşadığını bildirdi.

European Stoxx 600, dalgalı bir açılıştan sonra işlem gününün ilk bölümünde yüzde 0,2 yükseldi. Teknoloji sektörü yüzde 1,1 artarken, sigorta hisseleri yüzde 0,9 düştü.

