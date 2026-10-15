Avrupa borsalarında yönler ayrıldı! Teknoloji hisseleri baskı altında

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, teknoloji hisselerindeki kayıpları derinleştirdi.
Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırması, merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulayabileceği endişelerini güçlendiriyor.
Yapay zeka alanına yapılan milyarlarca dolarlık yatırımın beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına ilişkin endişeler de piyasalarda satış baskısını artırıyor.
Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısı Avrupa borsalarında da etkili oldu.
Öte yandan, İngiltere'de ağustos ayına ilişkin büyüme aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Büyüme verisinin ardından sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,3250 seviyesinde seyrediyor.
Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 azalışla 635 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.759 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 25.209 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 49.496 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.886 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 19.309 puanda seyrediyor.
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