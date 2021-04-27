Başkent Doğalgaz GYO, halka arz için SPK'ya başvurdu

Son açıklanan yıllık verilerine göre 2019'da Türkiye'nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun halka arzı da, doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk halk arz olacak.

DOĞALGAZ DAĞITIM SEKTÖRÜNDE İLK HALKA ARZ BAŞVURUSU

2013 yılında 1.16 milyar dolar karşılığında özelleştirilen ve Torunlar Enerji bünyesinde faaliyet gösteren şirketin 2020 yılı cirosu 5 milyar TL.

Açıklamaya göre yaklaşık 1.9 milyon abonesi bulunan Başkent Doğalgaz, yıllık 3.6 milyar metreküp gaz dağıtım hacmine sahip. 2037 yılına kadar doğal gaz dağıtım lisansına sahip Başkentgaz'ın halka arzının Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Reuters

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