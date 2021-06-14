FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Başkent halka arz eşit mi? Başkent halka arz ne zaman işlem görecek?

Başkent halka arz eşit mi? Başkent halka arz ne zaman işlem görecek?

14.06.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentgaz hakkında yatırımcılar ve ilgililer araştırma yapıyor. "Başkent halka arz eşit mi?" , "Başkent halka arz ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Merak edilen yanıtlar haberimizde yer almaktadır.

Başkent halka arz eşit mi? Başkent halka arz ne zaman işlem görecek?

SPK'nın onayını alan Başkentgaz'a ilişkin araştırma yapılıyor. "Başkent halka arz eşit mi?" , "Başkent halka arz ne zaman işlem görecek?" soruları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Başkentgaz'ın borsada işlem göreceği kod "BASGZ" olacak. İşte ayrıntılar...

BAŞKENT HALKA ARZ EŞİT Mİ?

İzahname SPK tarafından onaylandı. Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle sunulacağı bilgisi yer aldı. Kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemi ile arz edileceği açıklandı.

BAŞKENT HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul’un onayıyla Başkentgaz, 10 Haziran 2021'den beri işlem görüyor.

Başkentgaz’ın borsada işlem göreceği kodun "BASGZ" olduğu açıklanmıştı.

Başkent halka arz eşit mi? Başkent halka arz ne zaman işlem görecek?

BAŞKENT DOĞALGAZ HAKKINDA

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
'de kuruldu. 2013'te Torunlar Enerji bünyesinde Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak işleyişini yürütmeye devam etmekte. Dağıtım lisansı 2037'ye kadar geçerlidir ve bu lisansla ülkemiz toplam nüfusunun yüzde 11'ine doğal gaz dağıtımı yapmaktadır.

Başkentgaz, Ankara'da 1.9 milyon aboneyi doğal gaz ile buluşturmaktadır. Şirket, abone memnuniyetine odaklanıyor. Özelleştirme ile 9 bin 500 km doğal gaz dağıtım hattı devraldı. 2020 sonu itibarıyla da 13 bin km'ye ulaştırdı. Başkentgaz'ın hedefleri arasında 2021 sonuna kadar lisans bölgesinde 5 ilçeye daha doğal gaz hizmeti götürmek yer alıyor. Öte yandan dağıtım hattını 13 bin 800 km'ye genişletmek de şirketin planları arasındadır.

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.; doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, teknoloji ve bilişim alanında yaşanan değişimleri; yakından takip ederek tecrübeli kadrosu ile şebeke geliştirme, alt yapı bakım onarım, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
SPK'dan bir halka arz onayı daha geldi!SPK'dan bir halka arz onayı daha geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güncel veriler açıklandı! İşte son durum

Güncel veriler açıklandı! İşte son durum

Eriksen'den kötü haber geldi

Eriksen'den kötü haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

13 Haziran Pazar 22 ayar bilezik fiyatları |14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

13 Haziran Pazar 22 ayar bilezik fiyatları |14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

Başvuru sayısı 216 bini aştı! Ortaya çıkan rakam dudak uçuklattı

Başvuru sayısı 216 bini aştı! Ortaya çıkan rakam dudak uçuklattı

Dolar düşüşe geçti!

Dolar düşüşe geçti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Altın bilezikte büyük düşüş!

Altın bilezikte büyük düşüş!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Dünyaca ünlü Türk şirket kepenk kapattı

Dünyaca ünlü Türk şirket kepenk kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.