SPK'nın onayını alan Başkentgaz'a ilişkin araştırma yapılıyor. "Başkent halka arz eşit mi?" , "Başkent halka arz ne zaman işlem görecek?" soruları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Başkentgaz'ın borsada işlem göreceği kod "BASGZ" olacak. İşte ayrıntılar...

BAŞKENT HALKA ARZ EŞİT Mİ?

İzahname SPK tarafından onaylandı. Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle sunulacağı bilgisi yer aldı. Kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemi ile arz edileceği açıklandı.

BAŞKENT HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul’un onayıyla Başkentgaz, 10 Haziran 2021'den beri işlem görüyor.

Başkentgaz’ın borsada işlem göreceği kodun "BASGZ" olduğu açıklanmıştı.

BAŞKENT DOĞALGAZ HAKKINDA

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

'de kuruldu. 2013'te Torunlar Enerji bünyesinde Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak işleyişini yürütmeye devam etmekte. Dağıtım lisansı 2037'ye kadar geçerlidir ve bu lisansla ülkemiz toplam nüfusunun yüzde 11'ine doğal gaz dağıtımı yapmaktadır.

Başkentgaz, Ankara'da 1.9 milyon aboneyi doğal gaz ile buluşturmaktadır. Şirket, abone memnuniyetine odaklanıyor. Özelleştirme ile 9 bin 500 km doğal gaz dağıtım hattı devraldı. 2020 sonu itibarıyla da 13 bin km'ye ulaştırdı. Başkentgaz'ın hedefleri arasında 2021 sonuna kadar lisans bölgesinde 5 ilçeye daha doğal gaz hizmeti götürmek yer alıyor. Öte yandan dağıtım hattını 13 bin 800 km'ye genişletmek de şirketin planları arasındadır.

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.; doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, teknoloji ve bilişim alanında yaşanan değişimleri; yakından takip ederek tecrübeli kadrosu ile şebeke geliştirme, alt yapı bakım onarım, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmaktadır.

