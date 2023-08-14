Baydöner halka arz ne zaman? Baydöner kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? Halka arz tarihleri!

Baydöner Restoranları halka arz edilecek. Konuya ilişkin yayımlanan bilgilere göre sermaye artırımının 14, ortak satışının ise 4 milyon olduğu halka arzın büyüklüğü 378 milyon TL. Peki, Baydöner halka arz ne zaman? Baydöner kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? İşte, halka arz tarihleri...

BAYDÖNER HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Baydöner halka arz 15 – 16 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

BAYDÖNER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Baydöner halka arz 18.000.000 lot vermekte. Öte yandan sermaye artırımı 14 milyon, ortak satışı 4 milyon olarak belirlendi.

BAYDÖNER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Baydöner halka arz 21 TL olarak belirlendi.

Halka arz açıklığı yüzde 21.43, büyüklüğünün 378 milyon TL.

BAYDÖNER HALKA ARZ EŞİT Mİ YOKSA ORANSAL MI?

Baydöner halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.

BAYDÖNER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, HANGİ TARİHTE?

Baydöner halka arz sonuçlarının, en geç 17 Ağustos tarihinde açıklanması öngörülüyor.



