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Baydöner halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Baydöner halka arz eşit mi oransal mı? Hisse kodu ve bankalar...

15.08.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baydöner'in halka arzı SPK tarafından onaylandı. Yapılan açıklamada sermaye artırımının 14, ortak satışının ise 4 milyon olduğu halka arzın büyüklüğü 378 milyon TL olduğu belirtildi. Peki, Baydöner halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Baydöner halka arz eşit mi oransal mı? İşte ayrıntılar...

Baydöner halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Baydöner halka arz eşit mi oransal mı? Hisse kodu ve bankalar...

SPK, Baydöner halka arzına onay verdi. Baydöner halka arz işlemleri 15 Ağustos 2023 Salı günü itibarılya başladı.Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte, Baydöner halka arz talep toplama işlemleri hakkında merak edilenler...

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BAYDÖNER HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Baydöner halka arz talep toplama işlemleri bugün (15 Ağustos 2023 Salı) başladı.

Süreç 16 Ağustos 2023 tarihinde de devam edecek.

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BAYDÖNER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Baydöner halka arz 18.000.000 lot vermekte. Öte yandan sermaye artırımı 14 milyon, ortak satışı 4 milyon olarak belirlendi.

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BAYDÖNER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Baydöner halka arz 21 TL olarak belirlendi.

Halka arz açıklığı yüzde 21.43, büyüklüğünün 378 milyon TL.

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BAYDÖNER HALKA ARZ EŞİT Mİ YOKSA ORANSAL MI?

Baydöner halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.

Borsa İstanbul

BAYDÖNER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, HANGİ TARİHTE?

Baydöner halka arz sonuçlarının, en geç 17 Ağustos tarihinde açıklanması öngörülüyor.

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BAYDÖNER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA ?

Baydöner, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

BAYDÖNER HALKA HİSSE KODU NEDİR?

Baydöner hisse kodu #BDYNR olarak belirlendi.

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Baydöner halka arz ne zaman? Talep toplama başladı!Baydöner halka arz ne zaman? Talep toplama başladı!
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