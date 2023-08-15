Baydöner halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Baydöner halka arz eşit mi oransal mı? Hisse kodu ve bankalar...

SPK, Baydöner halka arzına onay verdi. Baydöner halka arz işlemleri 15 Ağustos 2023 Salı günü itibarılya başladı.Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte, Baydöner halka arz talep toplama işlemleri hakkında merak edilenler...
Baydöner halka arz talep toplama işlemleri bugün (15 Ağustos 2023 Salı) başladı.
Süreç 16 Ağustos 2023 tarihinde de devam edecek.
Baydöner halka arz 18.000.000 lot vermekte. Öte yandan sermaye artırımı 14 milyon, ortak satışı 4 milyon olarak belirlendi.
Baydöner halka arz 21 TL olarak belirlendi.
Halka arz açıklığı yüzde 21.43, büyüklüğünün 378 milyon TL.
Baydöner halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.
Baydöner halka arz sonuçlarının, en geç 17 Ağustos tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Baydöner, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Baydöner hisse kodu #BDYNR olarak belirlendi.