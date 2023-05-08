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Big Chefs halka arz sonuçları açıklandı! BigChefs ne zaman işlem görecek? Gözler Borsa İstanbul'da

08.05.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Big Chefs halka arz sonuçları ve Borsa İstanbul işlem tarihi merak ediliyor. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimzi günlerde onaylandı ve 3-5 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşti. Big Chefs halka arz sonuçları açıklandı. Peki, BigChefs ne zaman işlem görecek? Gözler Borsa İstanbul'da...

Big Chefs halka arz sonuçları açıklandı! BigChefs ne zaman işlem görecek? Gözler Borsa İstanbul'da

BigChefs halka arz başvurularının tamamlanmasının ardından heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerin halka arzı 3-5 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise gözler borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. İşte tüm merak edilenler...

BİG CHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Deniz Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Big Chefs'in halka arzında toplam büyüklük 832,5 milyon TL olurken, halka arza katılan yatırımcı sayısı 1,8 milyon oldu.

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında 3–4–5 Mayıs 2023 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 22,50 TL’den talep toplanmıştı.

Halka arzda toplanan talep değerlendirilerek 3 milyon TL nominal değerli payların ek satış hakkı kullanıldı. Bu kapsamda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 7 milyon TL, ortak satışı yoluyla halka arz edilen 27 milyon TL ile ek satış kapsamında halka arz edilebilecek 3 milyon TL olmak üzere toplam 37 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

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Halka arzda, halka arz edilen 37 milyon TL nominal değerli payların 5,15 katına denk gelen 190,7 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,54 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 7,90 katı talep geldi.

BİGCHEFS NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Big Chefs hisse kodu #BIGCH olarak belirlendi. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. BigChefs Borsa İstanbul işlem tarihi hakkında henüz resmi bir tarih açıklaması gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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Borsa İstanbul

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